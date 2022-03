FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Talanx nach Zahlen von 48 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Versicherer habe ein insgesamt gutes Ergebnis präsentiert und damit die Früchte der Sanierungen in den Geschäftsfeldern Retail Germany und Industrieversicherung geerntet, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Montag vorliegenden Studie. Zu einer Änderung der Dividendenpolitik dürfte es Ende 2022 kommen./edh/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2022 / 12:46 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2022 / 12:53 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000TLX1005

