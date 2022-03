6 DAX-Aktien mit interessanten Bonus-Chancen!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktienmärkte sind aktuell sehr volatil. Zahlreiche Aktienbarometer wie der DAX und EuroStoxx50 Index notieren gemessen am Schlussstand von 2021 zweistellig im Minus. Anfangs beunruhigten hohe Inflationszahlen und die Aussicht auf mögliche Zinserhöhungen der Zentralbanken. In den zurückliegenden Tagen kamen die schlimmen Ereignisse in der Ukraine hinzu. Anleger flüchteten in sichere Häfen, die Aktienkurse fielen stark, die Nervosität stieg immer mehr. Dies spiegelt sich auch in Volatilitätsindizes wie dem VDAX-New oder VSTOXX wider. Der DAX-Volatilitätsindex (VDAX-New) drückt die anhand von Optionen gemessene zukünftig erwartete Schwankungsbreite des DAX aus. Der VDAX-New gibt die implizite Volatilität des deutschen Aktien-Leitindex DAX auf Sicht von 30 Tagen in Prozentpunkten an. In den zurückliegenden Tagen ist dieser Wert zeitweise auf knapp 48 Punkte nach oben geschnellt. Zum Vergleich: Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei rund 21 Punkten. Ein vergleichbares Bild zeigt sich beim EuroStoxx50-Volatilitätsindex, dem VSTOXX.

Der Anstieg der erwarteten Volatilitäten bei Einzelaktien und Aktienindizes wirkt sich signifikant auf die Notierungen von strukturierten Anlageprodukten wie zum Beispiel Bonus-Cap-Zertifikaten aus. Bonus-Cap-Zertifikate sind mit zwei wichtigen Marken versehen: Der Barriere und dem Bonus-Level / Cap. Wird die Barriere während der gesamten Laufzeit nicht berührt oder unterschritten, wird am Laufzeitende ein Betrag in Höhe des Bonuslevels (das gleichzeitig das Cap darstellt) - gegebenenfalls angepasst um das Bezugsverhältnis - ausbezahlt. Andernfalls ist die Chance auf den Bonus vertan, und es drohen unter Umständen Verluste.

Aktuell werden Bonus-Cap-Zertifikate auf DAX-Werte mit einem Abstand zur Barriere von über 25 Prozent angeboten, die je nach gewähltem Bonus-Level / Cap eine Chance auf zweistellige Renditen bieten. Angesichts der aktuell unsicheren Lage sollten Investoren jedoch darauf achten, Chancen und Risiken genau abzuwägen und gegebenenfalls tiefe Barrieren zu wählen. Das hier beschriebene Bonus-Cap-Zertifikat auf den EuroStoxx50 Index hat die Barriere bei 2.000 Punkten. Diese Marke wurde zuletzt im September 2011 unterschritten.

Investmentmöglichkeiten

Bonus Cap Zertifikate für Spekulationen, dass sich die Aktie oder der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Bonuslevel/Cap in EUR letzter Bewertungstag Airbus HB32U4 113,78 80,00 180,00 16.12.2022 BMW HR9JPB 88,97 55,00 110,00 16.09.2022 Deutsche Bank HR9JR0 11,19 7,50 14,00 16.09.2022 Deutsche Telekom HB144Y 21,98 12,00 25,00 16.09.2022 RWE HR9JHF 38,90 27,50 45,00 16.09.2022 Siemens HB3388 165,73 97,50 200,00 16.09.2022 EuroStoxx 50 Price Index HB3TSX 38,32 2.000 Pkt. 4.000 Pkt. 16.12.2022

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.03.2022; 13:30 Uhr

Weitere Produkte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag 6 DAX-Aktien mit interessanten Bonus-Chancen! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).