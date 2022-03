Konjunktursorgen und Skepsis bzgl. eines möglichen Kriegsendes in der Ukraine drückten vor dem Wochenende die Kurse an der Wall Street ins Minus. Der Dow Jones gab 0,7 Prozent ab. Der Nasdaq verlor sogar 2,2 Prozent. Bei den Einzelthemen geht es heute um Apple, Lockheed Martin, Alibaba, JD.com, Enphase Energy, Intrepid Potash und The Mosaic Company. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, weiß wie Dow Jones und Co. in den heutigen Handelstag gestartet sind. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.