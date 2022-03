Essen (ots) -



Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das berichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Dienstagsausgabe). Wüst befindet sich derzeit in Israel und hat am Montag die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem besucht.



