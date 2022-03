Hamburg (ots) -Sehr geehrte Redaktionen,am kommenden Donnerstag, den 17.3., werden Greenpeace und Students for Future mit über 200 Kindern nahe der geografischen Mitte Deutschlands, in Oberdorla (Thüringen), eine 4 mal 4 Meter große Friedenstaube an einem Heißluftballon in den Himmel fliegen lassen. Darauf sind Fotos von Peace-Zeichen aus Handabdrücken gedruckt, die Kinder an 55 Schulen hergestellt haben. Eindrücke finden Sie hier: https://twitter.com/Markus_Power/status/1501878897994047495.Zu unserer Aktion "Act for Peace" laden wir Sie herzlich ein.Startpunkt ist der Schulhof der Vogtei-Grundschule in Oberdorla. Ab 7:30 Uhr versammeln sich alle Schüler:innen auf dem Schulhof. Es werden letzte Vorbereitungen getroffen und letzte Handabdrücke gesetzt. Hier besteht auch die Möglichkeit, im Inneren des bereits zum Teil aufgeblasenen Ballons (aber noch am Boden) Interviews zu führen.Zum Start heben die Kinder gemeinsam die Friedenstaube in die Höhe, und der Ballon zieht die Taube langsam in den Himmel hoch. Anschließend stellen sich die Kinder auf dem Schulhof noch einmal zu einem großen menschlichen Peace-Zeichen auf, das aus der Luft gefilmt wird. Der Ballon mit der Taube wird etwa eine halbe Stunde lang fliegen und dann auf einem Feld landen. Es stehen Kinder, Greenpeace-Jugendliche, die Schulleiterin und Expert:innen von Greenpeace und von Students for Future als Interviewpartner:innen zur Verfügung, ebenso wie Luftaufnahmen im Anschluss an die Aktion.Weitere Informationen zur Aktion finden Sie hier:https://www.greenpeace.de/ueber-uns/umweltbildung/act-for-peace"Act for Peace"-Kinderfriedensaktion17.3.2021, 7:30 Uhr bis ca. 10 UhrVogteischuleOststraße 1499986 Vogtei, Ortsteil Oberdorla, ThüringenPressekontakt:Heike DierbachPressesprecherin "Act for Peace"Tel. 0179 204 97 51Original-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6343/5170571