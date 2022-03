Essen (www.anleihencheck.de) - Die Corporate Spreads - gemessen am 5-jährigen Markit-iTraxx-Europe - waren bereits im Zuge der Veränderung des geldpolitischen Ausblickes in Europa angestiegen, berichten die Analysten der National-Bank AG.Durch die Verunsicherungen im Umfeld der Ukraine-Krise seien die Spreads dann zuletzt auf über 70 Basisunkte angestiegen. Mittelfristig würden die Analysten der National-Bank AG im Kern eine Fortsetzung des lockeren geldpolitischen Kurses der EZB und eine relative Entspannung der Ukraine-Krise erwarten. Insofern sollten sich die Risikoprämien auch wieder zurückbilden, derzeit sähen die Analysten der National-Bank AG einen Fair-Value bei Kursen um 60 Basispunkte, auf Sicht der kommenden sechs Monate sollten Werte um 50 Indexzähler erreicht werden. Die setze allerdings voraus, dass es wie erwartet zu einer Beruhigung in der Ukraine-Krise komme. (Ausgabe vom 11.03.2022) (14.03.2022/alc/a/a) ...

