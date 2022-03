Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die HSBC Continental Europe S.A. (HBCE), ehemals HSBC France, ist eine große französische Bank, die zur britischen HSBC Bankengruppe gehört, so die Analysten der Helaba.Das durch den Brexit bestärkte strategische Ziel sei es, dass die HBCE die Kerneinheit innerhalb der Gruppe für die kontinentaleuropäischen Aktivitäten sei. Die Umbenennung im Jahr 2020 sollte zum einheitlichen Markenauftritt dieser Aktivitäten beitragen. Die HBCE betreue mit über 9.500 Beschäftigten rund 1 Mio. Kunden in den Segmenten Global Banking & Markets (GBM), Commercial Banking (CMB) und Wealth & Personal Banking (WPB). Die übergeordnete HSBC Holdings plc zähle aufsichtsrechtlich zu den global systemrelevanten Banken. Während diese weltweit in über 60 Märkten vertreten sei, betreue die HBCE neben Frankreich die 10 europäischen Niederlassungen in Spanien, Italien, Belgien, Irland, Griechenland, Polen, Schweden, die Niederlande, die Tschechische Republik und Luxemburg. ...

