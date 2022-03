Der US-Autokonzern Ford will seine Ambitionen als Elektroautobauer weiter ausbauen und investiert eine weitere Milliarde in den Standort Köln. Zudem soll in der Türkei eine Gigafactory zur Herstellung von Batterien entstehen. Die Aktie ist derweil auf einem interessanten Niveau angekommen.Ford hat den Trend zu E-Autos lange Zeit verschlafen, ehe man vergangenen Herbst große Investitionen in die Elektrifizierung verkündete. Davon profitiert nun auch der deutsche Standort Köln, bei dem zusätzlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...