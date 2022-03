Im freundlichen Marktumfeld hat die Aktie der Porsche Holding zum Wochenbeginn knapp fünf Prozent an Wert gewonnen. Ein Börsengang des Sportwagenbauers könnte weiteren Auftrieb mit sich bringen. Der Autobauer Volkswagen (VW) möchte das Tochterunternehmen Porsche an die Börse bringen. Profiteure des Mega-Börsengangs wären der VW-Konzern selbst und die Porsche Holding, die bereits an der Börse handelbar ist. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...