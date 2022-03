In Vorständen und Aufsichtsräten sitzen bislang im Schnitt deutlich mehr Männer als Frauen. Das soll sich nun ändern: Die EU-Länder haben sich auf eine Frauenquote in großen, börsennotierten Unternehmen geeinigt. In börsennotierten Unternehmen in der EU soll es in der Zukunft eine verbindliche Frauenquote geben. Mindestens jeder dritte Sitz in den Aufsichtsräten soll künftig mit einer Frau besetzt werden. Entscheidend dafür war auch der Regierungswechsel in Deutschland: Bereits vor zehn Jahren hatte die EU-Kommission versucht, eine verbindliche Regelung einzuführen. Ein entsprechender Vorstoß war damals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...