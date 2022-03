Straubing (ots) -



Für den Kassenwart bringt der Krieg ein hohes Maß an Unsicherheit mit sich. Der Haushaltsplan ist schon Makulatur, bevor er vom Kabinett beschlossen wird. Lindner hat für dieses Jahr einen Ergänzungshaushalt angekündigt, in den die Lasten durch den Krieg eingearbeitet werden, zu denen auch Hilfen für besonders betroffene Unternehmen gehören werden. Der FDP-Mann hatte sich seinen Job gewiss anders vorgestellt. Doch wenn in Europa Krieg herrscht, Millionen Menschen auf der Flucht und die Herausforderungen gigantisch sind, verlieren Symbole wie die "schwarze Null" an Bedeutung.



