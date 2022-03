Die deutschen Aktien haben am Montag fest geschlossen und damit die Sorgen über eine neue Corona-Welle in China, aber auch die weiter instabile Lage in der Ukraine abgeschüttelt. Bei den Einzelwerten profitierten die Aktien von Biontech und Valneva von der neuen Pandemiedynamik in China, während Alibaba darunter litt und regelrecht abstürzte. Positiv reagierten Analysten und Investoren dagegen auf Nachrichten von Volkswagen.Der deutsche Aktienmarkt hat zu Wochenbeginn fest geschlossen. Der DAX legte bis Handelsschluss 2,21 % bzw. 301 Zähler auf 13.929 Punkte ...

