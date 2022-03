Der führende Anbieter von Videoplattformen für Unternehmen verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum der jährlich wiederkehrenden Umsätze von 25 Prozent

Vbrick, der führende Anbieter von Videoplattformen für Unternehmen, meldete heute, dass das Unternehmen auch im Jahr 2021 ein beschleunigtes Wachstum verzeichnete, das durch Produktinnovationen, die Akquise von Neukunden und die zunehmende Akzeptanz seiner wegweisenden Enterprise-Videoplattform (EVP) bei Wirtschaftsunternehmen und bei US-Bundesbehörden vorangetrieben wird.

Wichtige Finanzkennzahlen aus dem Geschäftsjahr 2021:

25 Prozent Wachstum der jährlich wiederkehrenden Umsätze im Vergleich zum Vorjahr

Jährlich wiederkehrende Umsätze machen jetzt 80 Prozent des Gesamtumsatzes aus

Bruttogewinnspanne aus jährlich wiederkehrenden Umsätzen übersteigt gemäß den allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung 79 Prozent

Wichtige geschäftliche Kennzahlen:

Netto-Umsatzbindung des Unternehmens: 107 Prozent

Anstieg der durchschnittlichen jährlichen Ausgaben der oberen 50 Prozent der Kunden um 17 Prozent

80 Prozent aller Kunden haben mindestens zwei Produkte erworben

"Hybride Arbeitsumgebungen bieten Großunternehmen große Chancen, stellen sie aber auch vor große Herausforderungen", so Paul Sparta, Vorstandsvorsitzender und CEO von Vbrick. "Der allgegenwärtige Einsatz von Videoinhalten, sowohl live als auch in aufgezeichneten Formaten, steigert die Produktivität und verbindet die Mitarbeiter miteinander, unabhängig davon, ob sie in herkömmlichen Büros oder im Homeoffice arbeiten. Die Fähigkeit von Vbrick, die erforderlichen Videoinhalte zur richtigen Zeit den richtigen Personen bereitzustellen, und zwar auf höchst sichere Weise, ist in unserer Branche unübertroffen."

Die Zahl der Nutzer von Vbrick EVP ist von 2020 bis 2021 um 50 Prozent gestiegen

Die Nutzer von Vbrick EVP haben 2021 im Vergleich zu 2020 21 Prozent mehr Videos hochgeladen

2021 wurden über Vbrick EVP mehr als 23.000 Webcasts abgewickelt, von denen viele mehr als 10.000 Teilnehmer hatten

"Die Geschäftstätigkeit von Vbrick hat 2021 in allen Branchen und Regionen deutlich zugelegt. Die Stärke unserer Bilanz und unsere Cash-Position gestatten es uns jetzt, da mehr und mehr Unternehmen in das herkömmliche Büro zurückkehren, strategische Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in den Vertrieb zu tätigen. Wir hören darauf, was unsere Kunden und Partner brauchen, und wir richten unseren Kurs entsprechend aus."

Über Vbrick

Vbrick ist der führende Anbieter von Videoplattformen für Unternehmen (EVP). Die durchgängige, cloud-native Lösung des Unternehmens beseitigt betriebliche Barrieren, Leistungs-, Sicherheits- und Integrationsbarrieren und erschließt so die ganze Leistungsfähigkeit von Videoinhalten für Unternehmen. Die weltweit bekanntesten Markenunternehmen vertrauen auf die bewährten, vereinheitlichten Streaming-, Video-on-Demand- und Content-Management-Funktionen von Vbrick, um die Mitarbeiter ihrer Unternehmen im großen Maßstab zu motivieren und zu stärken und ihre Unternehmen zu transformieren. Weitere Informationen finden Sie unter vbrick.com.

