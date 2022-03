Koersgevoelige Informatie:

Azelis (Brussels: AZE):

Hoogtepunten 2021

Omzet van 2,8 miljard, een stijging van 27,2% jaar-op-jaar, waarvan 15,7% organisch. Sterke groeiversnelling in Q4, met name in Life Sciences.

12 overnames voltooid, met een totale jaaromzet van ruim 530 miljoen.

Toename van Aangepaste EBITA met 41,3% jaar-op-jaar tot 267,9 miljoen. De margeverhoging van 95 basispunten voor de Aangepaste EBITA resulteerde in een conversiemarge van 41,2%, een verbetering met 252 basispunten.

Azelis genereerde een vrije kasstroom van 181,6 miljoen over het jaar, waarbij een sterke orderportefeuille het werkkapitaal in Q4 verhoogde.

De Aangepaste nettowinst over het jaar was 98,2 miljoen, een stijging van 38,3% ten opzichte van het vorige jaar. Inclusief 28,0 miljoen aan eenmalige cash- en niet-cash kosten in verband met de beursgang, kwam de gerapporteerde nettowinst uit op 70,2 miljoen.

Per einde december 2021 bedroeg de netto schuld 870,7 miljoen. De schuldgraad daalde naar 2,7x, tegen 5,3x per einde december 2020.

Voorstel voor een dividend van 0,03 per aandeel, wat neerkomt op een uitbetalingsratio van 35% pro rata% 1

EcoVadis Platinum-rating verkregen, een bevestiging van Azelis' streven naar duurzaamheid.

Azelis Groep (in miljoen EUR) 2021 2020 Gerapporteerde

verandering Constante

wisselkoers Omzet 2.827,3 2.222,9 27,2% 28,4% Brutowinst 650,1 489,9 32,7% 34,0% Brutowinstmarge 23,0% 22,0% 95 bp 98 bp Aangepaste EBITDA 287,8 207,2 38,9% 40,4% Aangepaste EBITDA-marge 10,2% 9,3% 86 bp 89 bp Aangepaste EBITA (1) 267,9 189,6 41,3% 42,9% Aangepaste EBITA-marge 9,5% 8,5% 95 bp 98 bp Conversiemarge (2) 41,2% 38,7% 252 bp 263 bp Aangepaste nettowinst (3) 98,2 71,0 38,3% 40,7% Aangepaste winst per aandeel 0,41 0,30 34,9% 37,4% Nettowinst 70,2 71,0 -1,1% 1,3% Winst per aandeel (WPA€) (4) 0,29 0,30 -4,5% -2,1% Operationele kasstroom 205,5 205,3 0,1% Vrije kasstroom 181,6 188,3 -3,5% Conversie vrije kasstroom (5) 67,1% 98,4% -3129 bp Netto werkkapitaal omzet genormaliseerd voor overnames (6) 15,3% 11,1% 420 bp Schuldgraad 2,7x 5,3x -2,6x

(1) Aangepaste EBITA staat voor bedrijfswinst of -verlies voor amortisatie en bijzondere waardeverminderingen immateriële activa en exclusief aanpassingen

(2) Conversiemarge gedefinieerd als aangepaste EBITA/brutowinst

(3) Aangepast voor eenmalige cash- en niet-cash kosten in verband met de beursgang

(4) Voorgaand jaar aangepast voor huidig aantal aandelen

(5) Conversie vrije kasstroom is vrije kasstroom gedeeld door aangepaste EBITDA verminderd met leasebetalingen

(6) Netto werkkapitaal/omzet, inclusief uit overnames over de volledige periode

Toelichting door dr. Hans Joachim Müller, CEO: "Ik ben verheugd te melden dat er in 2021 recordresultaten zijn geboekt. Er is een omzet behaald van meer dan 2,8 miljard en een Aangepaste EBITA van 268 miljoen, oftewel een omzetgroei van 27% en een margeverhoging van 95 basispunten voor de Aangepaste EBITA. Daarmee hebben we onze doelstellingen overtroffen. Dit resultaat is des te opmerkelijker als we de aanhoudende uitdagingen in de sector in acht nemen.

In 2021 hebben we meerdere mandaten van nieuwe en bestaande leveranciers verkregen, een bevestiging van ons bewezen vermogen om onze principalen te helpen groeien. We hebben met de overname van Vigon in de VS en Quimdis in Frankrijk een toonaangevende franchise voor de markt van geur- en smaakstoffen tot stand gebracht. In de regio Asia Pacific hebben we met de overname van acht ondernemingen versneld uitvoering gegeven aan onze groeistrategie. In totaal hebben we 12 strategische overnames voltooid, waarmee we onze positie hebben versterkt op markten waar we veelbelovende groeikansen zien. Daarnaast hebben we onze programma's voor digitale en fysieke netwerken versneld ingevoerd en zijn ons twee belangrijke sectorprijzen voor innovatie toegekend. Tijdens het jaar hebben we Action 2025 gelanceerd en de Platinum-rating van EcoVadis ontvangen, een weerspiegeling van ons streven naar duurzaamheid. Het laatste maar wel zo belangrijke wapenfeit is dat we met de geslaagde toetreding tot Euronext de volgende fase van onze ontwikkeling zijn ingegaan.

Ik heb er vertrouwen in dat we op koers liggen om onze jaarlijkse doelstellingen te blijven verwezenlijken. De ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne hebben over de hele wereld evenwel tot onzekerheid geleid. We volgen de situatie nauwlettend en onze prioriteit is de veiligheid van onze collega's in de regio. Hoewel onze rechtstreekse blootstelling aan risico voor de omzet erg laag is, hebben we op dit moment maar beperkt zicht op de gevolgen voor de handel in bredere zin die uiteindelijk een weerslag kunnen hebben op de Groep."

---Einde---

Presentatie van de resultaten door het management

Het management van Azelis nodigt u uit om in een conference call met livestream om 10,00 uur CET onze resultaten in 2021 en de operationele trends en vooruitzichten voor 2022 te bespreken. Klik hier om de webcast te bekijken.

Operationeel overzicht

Azelis Headline Resultaten (in miljoen EUR) 2021 2020 F/X

contributie M&A

contributie Organische

groei Totale groei EMEA 1.232,3 1.034,2 -1,2% 6,4% 13,9% 19,2% Americas 1.164,2 952,6 -1,8% 7,5% 16,5% 22,2% Asia Pacific 430,8 237,7 1,7% 60,2% 19,4% 81,2% Omzet Groep 2.827,3 2.222,9 -1,2% 12,6% 15,7% 27,2% EMEA 292,8 239,9 -1,2% 7,1% 16,2% 22,1% Americas 270,9 199,4 -1,8% 15,8% 21,8% 35,9% Asia Pacific 86,2 47,9 1,7% 52,8% 25,6% 80,1% Brutowinst 650,1 489,9 -1,3% 15,1% 18,9% 32,7%

In 2021 heeft Azelis een totale omzet van 2,8 miljard gerealiseerd, een stijging met 27,2% ten opzichte van 2020 (+28,4% in constante valuta), ondersteund door de toenemende omvang van de Groep en economische rugwind. Life Sciences liet in het vierde kwartaal een versnelde groei zien en kwam hiermee tot een evenaring van de sterke prestaties die Industrial Chemicals gedurende het jaar heeft geleverd. De omzetgroei van de Groep van 27,2% voor 2021 is gelijkmatig verdeeld tussen Life Sciences en Industrial Chemicals, waarbij Life Sciences in 2021 goed was voor 62% van de totale omzet en de overige 38% voor rekening komt van Industrial Chemicals.

De vraag bleef het hele jaar door sterk voor de meeste van onze activiteiten, wat de grondslag vormde voor de organische groei van 15,7%. De bijdrage van overnames aan de omzet was 12,6%, terwijl wisselkoersfluctuaties de omzet met 1,2% drukten.

Azelis EMEA (in miljoen EUR) Q4 2021 Q4 2020 Gerapporteerde

verandering 2021 2020 Gerapporteerde

verandering Constante

wisselkoers Omzet 338,0 248,5 36,0% 1.232,3 1.034,2 19,2% 20,3% Brutowinst 82,3 60,4 36,2% 292,8 239,9 22,1% 23,3% Brutowinstmarge 24,3% 24,3% 4 bp 23,8% 23,2% 57 bp 57 bp Aangepaste EBITDA 32,9 22,8 44,6% 134,1 106,9 25,4% 27,2% Aangepaste EBITDA-marge 9,7% 9,2% 58 bp 10,9% 10,3% 54 bp 60 bp Aangepaste EBITA 30,6 19,9 53,4% 125,3 98,4 27,3% 29,1% Aangepaste EBITA-marge 9,0% 8,0% 103 bp 10,2% 9,5% 65 bp 71 bp Conversiemarge 37,2% 33,0% 416 bp 42,8% 41,0% 176 bp 200 bp

De omzet in EMEA steeg in 2021 met 19,2% tot 1.232,3 miljoen, bij een organische groei van 13,9% voor het volledige jaar 2021, ondersteund door een sterke vraag vanuit de eindmarkt, met name in Industrial Chemicals, waar CASE profiteerde van het doorzettende herstel in de bouw- en constructiesector. De groei in Life Sciences versnelde in het vierde kwartaal als gevolg van de opwaartse trend in Personal Care en een sterke opleving binnen het segment Food and Health naarmate de beperkingen geleidelijk werden opgeheven. In EMEA bedroeg de bijdrage van overnames aan de omzetgroei 66,4 miljoen, wat goed was voor 6,4% van de omzetgroei over het hele jaar, terwijl tegenwind op valutagebied een drukkend effect van 1,2% op de gerapporteerde omzet had.

In januari heeft Azelis de overname voltooid van CAME, een gespecialiseerde distributeur die actief is op de CASE-markt in Italië. In augustus werd de overname voltooid van Quimdis, een leidende Franse distributeur van fijnchemicaliën met een sterke franchise in geur- en smaakstoffen. In november sloten we de transactie voor de overname van Neupert, een lokale distributeur van fijnchemicaliën en voedingsingrediënten in Oostenrijk. Deze bedrijven genereerden samen een omzet van 132,6 miljoen over het gehele jaar.

De brutowinst steeg met 22,1% tot 292,8 miljoen ten opzichte van 2020, wat neerkomt op een margegroei van 57 basispunten, terwijl we de prijzen blijven optimaliseren om de aanhoudende prijsinflatie te beperken. De aangepaste EBITA steeg met 27,3% tot 125,3 miljoen, waardoor de marge met 65 basispunten steeg tot 10,2% en de conversiemarge in de regio met 176 basispunten steeg. Dit weerspiegelde het voordeel van schaalgrootte en de winsten van eerdere en huidige efficiëntie-investeringen.

Azelis Americas (in miljoen EUR) Q4 2021 Q4 2020 Gerapporteerde

verandering 2021 2020 Gerapporteerde

verandering Constante

wisselkoers Omzet 308,7 224,1 37,7% 1.164,2 952,6 22,2% 24,1% Brutowinst 79,5 47,4 67,8% 270,9 199,4 35,9% 37,6% Brutowinstmarge 25,8% 21,2% 461 bp 23,3% 20,9% 234 bp 232 bp Aangepaste EBITDA 38,7 22,6 71,1% 143,7 100,7 42,8% 44,4% Aangepaste EBITDA-marge 12,5% 10,1% 245 bp 12,3% 10,6% 178 bp 175 bp Aangepaste EBITA 37,0 21,4 72,7% 137,6 95,2 44,5% 46,1% Aangepaste EBITA-marge 12,0% 9,6% 243 bp 11,8% 10,0% 182 bp 180 bp Conversiemarge 46,5% 45,2% 134 bp 50,8% 47,8% 305 bp 294 bp

De omzet in Americas steeg in 2021 met 22,2% tot 1.164,2 miljoen, bij een sterke organische groei van 16,5% en een bijdrage van overnames aan de omzetgroei van 7,5%. In Noord-Amerika bleef de vraag het hele jaar door sterk in zowel Life Sciences als Industrial Chemicals. De duidelijke groeiversnelling van het Life Sciences-segment in de tweede helft van het jaar, was hoofdzakelijk te danken aan de overname van Vigon, een vooraanstaande gespecialiseerde distributeur van ingrediënten voor de marktsegmenten geur- en smaakstoffen en cosmetica in de VS, die in 2021 een totale jaaromzet van 126,7 miljoen realiseerde. Begin juni 2021 is de transactie voltooid.

De brutowinstmarge in Americas steeg met 35,9% tot 270,9 miljoen, waarbij de brutomarge 234 basispunten hoger uitkwam dan in 2020, voornamelijk dankzij het verbeterde mixeffect maar ook dankzij de lopende initiatieven voor prijsoptimalisatie. De aangepaste EBITA steeg met 44,5% naar 137,6 miljoen, wat een stijging van de conversiemarge van 305 bp naar 50,8% met zich meebracht, mede dankzij het positieve mixeffect van de overname van Vigon en efficiëntiewinsten.

Azelis Asia Pacific (in miljoen EUR) Q4 2021 Q4 2020 Gerapporteerde

verandering 2021 2020 Gerapporteerde

verandering Constante

wisselkoers Omzet 144,4 61,0 136,9% 430,8 237,7 81,2% 79,6% Brutowinst 29,9 14,9 100,4% 86,2 47,9 80,1% 78,4% Brutowinstmarge 20,7% 24,5% -377 bp 20,0% 20,1% -12 bp -12 bp Aangepaste EBITDA 9,4 4,7 99,5% 33,7 17,8 89,5% 88,1% Aangepaste EBITDA-marge 6,5% 7,7% -122 bp 7,8% 7,5% 34 bp 36 bp Aangepaste EBITA 8,1 3,9 109,6% 29,6 15,0 97,8% 96,4% Aangepaste EBITA-marge 5,6% 6,3% -73 bp 6,9% 6,3% 58 bp 59 bp Conversiemarge 27,1% 25,9% 119 bp 34,4% 31,3% 308 bp 315 bp

De omzet in Asia Pacific groeide in 2021 met 81,2% tot 430,8 miljoen, bij een sterke organische groei van 19,4%, wat grotendeels te danken was aan het feit dat de vraag in de eindmarkten robuust bleef en Azelis haar groeiende voetafdruk in de regio benutte. In 2021 bedroeg de bijdrage van overnames aan de omzetgroei 143,1 miljoen, wat goed was voor 60,2% van de groei.

We hebben in 2021 aanzienlijke vooruitgang geboekt in onze groeistrategie voor de Asia Pacific regio; in de loop van het jaar zijn er verschillende mandaten behaald bij wereldwijde leveranciers en werden 8 strategische overnames voltooid. In januari voltooiden we de overname van MKVN en Viet Chemi, lokale distributeurs van fijnchemicaliën actief in zowel de markt voor Life Sciences als de markt voor Industrial Chemicals in Vietnam. In februari voltooiden we de overname van CW Pacific, een lokale distributeur van fijnchemicaliën, voornamelijk voor de levensmiddelenmarkt van Australië. In maart voltooiden we de overname van Asia Primera Kimika Inc, en Phil-Asiatic Supply Services Inc., leidende chemische distributeurs in de markt voor Life Sciences in de Filipijnen. In april voltooiden we de overname van Spectrum Chemicals en Nortons Exim Private Limited, lokale distributeurs in India met een sterke focus op de segmenten agri/horti, lubricants en rubber. In juli voltooiden we de overname van Coseal, een lokale distributeur in de agrimarkt in Zuid-Korea. In augustus voltooiden we de overname af van Ingredients Plus, een lokale distributeur voor de markt personal care in China. In oktober rondden we de overname af van WWRC Friendship Chemicals, sterke lokale distributeurs op de markt voor Industrial Chemicals in China. Tot slot voltooiden we ook nog de overname van het Zuid-Koreaanse MH MIF, lokale gespecialiseerde distributeurs in de food markt. De gezamenlijke omzet van deze acht overnames bedroeg in totaal 276,0 miljoen voor het hele jaar.

De brutowinst in Asia Pacific steeg tijdens het jaar met 80,1% tot 86,2 miljoen, wat resulteerde in een daling van de brutowinstmarge met 12 basispunten, als gevolg van het mixeffect van de eerste opneming van overnames. Dat werd echter tenietgedaan door een toename van de aangepaste EBITA met 97,8%, waardoor de EBITA-marge met 58 basispunten toenam, dit ondanks onze voortdurende investeringen om toekomstige groei te stimuleren, onder meer met specifieke middelen voor M&A en andere ondersteunende en commerciële functies voor de regio. Door de snelle EBITA-groei steeg de conversiemarge in Asia Pacific in 2021 met 308 basispunten.

Holdingmaatschappijen Q4 2021 Q4 2020 Gerapporteerde

verandering 2021 2020 Gerapporteerde

verandering Constante

wisselkoers Aangepaste EBITA (in miljoen EUR) -8,3 -5,2 58,5% -24,7 -19,1 29,2% 29,2% Als van omzet Groep -1,1% -1,0% 7,1 bp -0,9% -0,9% -1,4 bp -0,4 bp

De bedrijfskosten van de Holdingmaatschappijen van de Groep, die betrekking hebben op de niet-operationele entiteiten van de Groep en het hoofdkantoor in België, bedroegen in 2021 24,7 miljoen, tegen 19,1 miljoen in het voorgaande jaar. In verhouding tot de totale omzet bleven de bedrijfskosten van de Holdingmaatschappijen van de Groep gedurende het jaar grosso modo stabiel.

Vooruitzichten

Onze op groei gerichte strategie wordt geschraagd door een steeds sterker wordende laterale waardeketen en constante investeringen in innovatiepotentieel en digitalisering, evenals door onze inzet voor duurzaamheid om waarde op de lange termijn te scheppen. We zijn dan ook vol vertrouwen dat we op de middellange termijn jaarlijks een omzetgroei van 8-10% zullen genereren en de aangepaste EBITA-marge met 10-15 basispunten zullen verhogen.

We liggen momenteel op koers om onze jaarlijkse doelstellingen te blijven verwezenlijken. We volgen de situatie in Rusland en Oekraïne op de voet. Beide landen vertegenwoordigen samen 1-2% van de omzet van de Groep. Hoewel onze rechtstreekse blootstelling aan risico voor de omzet erg laag is, heeft de Groep beperkt zicht op de gevolgen voor de handel in algemene zin die uiteindelijk een weerslag kunnen hebben op de Groep.

Financieel overzicht

Omzet

Omzet (in miljoen EUR) 2021 2020 F/X

contributie M&A

contributie Organische

groei Totale groei Omzet 2.827,3 2.222,9 -1,2% 12,6% 15,7% 27,2% Brutowinst 650,1 489,9 -1,3% 15,1% 18,9% 32,7%

Azelis Groep (in miljoen EUR) Q4 '21 Q4 '20 Gerapporteerde

verandering 2021 2020 Gerapporteerde

verandering Constante

wisselkoers Life Sciences 498,6 334,9 48,9% 1.758,9 1.383,2 27,2% 28,1% Industrial Chemicals 291,0 199,4 45,9% 1.068,4 839,7 27,2% 28,8% Omzet Groep 789,6 534,3 47,8% 2.827,3 2.222,9 27,2% 28,4% Brutowinst 183,2 118,6 54,4% 650,1 489,9 32,7% 34,0% Brutowinstmarge 23,2% 22,2% 99 bp 23,0% 22,0% 95 bp 98 bp Aangepaste EBITDA 73,0 45,2 61,4% 287,8 207,2 38,9% 40,4% Aangepaste EBITDA-marge 9,2% 8,5% 78 bp 10,2% 9,3% 86 bp 89 bp Aangepaste EBITA (1) 67,4 40,0 68,5% 267,9 189,6 41,3% 42,9% Aangepaste EBITA-marge 8,5% 7,5% 105 bp 9,5% 8,5% 95 bp 98 bp Conversiemarge (2) 36,8% 33,7% 309 bp 41,2% 38,7% 252 bp 263 bp Bedrijfswinst 48,3 27,1 78,5% 207,8 147,2 41,2% 43,1% Nettowinst 20,3 23,3 -13,0% 70,2 71,0 -1,1% 1,3% Aangepaste nettowinst (3) 20,3 23,3 -13,0% 98,2 71,0 38,3% 41,8%

De omzet steeg in 2021 met 27,2% tot 2.827,3 miljoen, voornamelijk dankzij de sterke vraag in onze eindmarkten. De organische groei versnelde tot 22,3% in het vierde kwartaal, waardoor de organische groei voor het hele jaar op 15,7%. De bijdrage van overnames aan de omzetgroei bedroeg 281 miljoen, wat neerkomt op een omzetgroeibijdrage van 12,6%, terwijl wisselkoersschommelingen resulteerden in een FX-tegenwind van 1,2% voor het hele jaar.

De versnelling van de omzetgroei was in het vierde kwartaal iets meer uitgesproken in Life Sciences en evenaarde de indrukwekkende prestaties in Industrial Chemicals, om het jaar te eindigen met een vergelijkbare groei van 27,2% in vergelijking met het voorgaande jaar. De omzet in Industrial Chemicals bedroeg 1.068,4 miljoen, aangejaagd door het sterke herstel binnen infrastructuur en de bredere economische bedrijvigheid wereldwijd, terwijl gezamenlijke inspanningen leverden om het herstel van de pandemie te stimuleren. De omzet in Life Sciences bedroeg 1.758,9 miljoen, De groei van de segmenten food and health en personal care versnelde in het vierde kwartaal nog verder doordat de beperkingen op horeca catering en reizen entertainment werden opgeheven.

De organische groei was sterk in al onze geografische markten, d.w.z. EMEA, Americas en Asia Pacific. De drie regio's behaalden een organische groei met dubbele cijfers van respectievelijk 13,9%, 16,5% en 19,4%.

Winstgevendheid

In 2021 steeg de brutowinst met 32,7% tot 650,1 miljoen, terwijl de brutomarge met 95 basispunten steeg tot 23,0%, gesteund door initiatieven voor prijsoptimalisatie om de impact van de aanhoudende prijsinflatie in de hele sector te compenseren. De brutomarge werd ook beïnvloed door een netto positief mixeffect van recente overnames.

De aangepaste EBITA steeg met 41,3% tot 267,9 miljoen, wat leidde tot een margestijging van 95 basispunten voor het hele jaar, omdat de sterke omzetgroei en de schaalvoordelen de impact van de aanhoudende druk op de toeleveringsketen verzachtten. Het vermogen van de Groep om haar schaalgrootte te benutten kwam tot uiting in de expansie van de conversiemarge met 252 basispunten gedurende het jaar.

Nettowinst

Azelis Groep (in miljoen EUR) 2021 2020 Bedrijfswinst 207,8 147,2 Netto financiële kosten -87,5 -68,1 Financiële opbrengsten 0,7 4,9 Financiële kosten -88,3 -73,0 Rentekosten bankleningen en -tegoeden -46,9 -55,7 Rente leaseverplichtingen -3,0 -2,7 Versnelde amortisatie van transactiekosten wegens IPO -19,6 NA Ander financiële kosten -18,8 -14,6 Aandeel resultaat geassocieerde ondernemingen -0,1 0,0 Winst vóór belastingen 120,2 79,1 Belastingen op het resultaat -50,0 -8,1 Nettowinst 70,2 71,0 Eenmalige cash- en niet-cash kosten Kosten IPO 8,4 NA Versnelde amortisatie van transactiekosten wegens IPO 19,6 NA Aangepaste nettowinst 98,2 71,0

De gerapporteerde nettowinst van 70,2 miljoen voor 2021 omvat eenmalige kosten van 8,4 miljoen, voortvloeiend uit de beursgang.

De belastingkosten voor het jaar bedroegen 50,0 miljoen, wat leidde tot een effectief belastingtarief van 41,6%. Het effectieve belastingtarief werd beïnvloed door eenmalige herstructureringskosten in verband met de beursgang, waarvoor in 2021 geen fiscaal voordeel werd opgenomen. Voor de toekomst verwachten we dat het effectieve belastingtarief tussen 20%-22% zal bedragen, als weerspiegeling van de werkelijke fiscale blootstelling van de Groep in de regio's waar de Groep haar winst genereert.

De financiële kosten voor het jaar bedroegen 88,3 miljoen, inclusief eenmalige kosten van 19,6 miljoen (waarvan 16,8 miljoen niet-cash) voor de volledige versnelde afschrijving van transactiekosten in verband met de vorige financiering die na de beursgang werd terugbetaald. De rentekosten voor het hele jaar 2021 daalden met 15,7% tot 46,9 miljoen, als gevolg van het lagere schuldniveau op het einde van het jaar. In de toekomst zouden de rentekosten met betrekking het bestaande schuldniveau van de Groep verder moeten afnemen gezien de herfinanciering in september 2021 tegen aantrekkelijkere tarieven.

De aangepaste nettowinst in 2021 bedroeg 98,2 miljoen (d.w.z. exclusief bovengenoemde eenmalige kosten van de notering en exclusief versnelde amortisatie van kosten uit de vorige financiering die na de beursgang werd terugbetaald), een stijging van 38,3% ten opzichte van 2020, De aangepaste winst per aandeel over de periode kwam uit op 0,41.

Kasstroom en financiering

Azelis Groep (in miljoen EUR) 2021 2020 Operationele kasstroom 205,5 205,3 Vrije kasstroom 181,6 188,3 Conversie vrije kasstroom 67,1% 98,4% Netto werkkapitaal/ Omzet genormaliseerd voor overnames 15,3% 11,1% Netto schuld 870,7 1.124,5 Schuldgraad 2,7x 5,3x

De verhouding tussen netto werkkapitaal en omzet, genormaliseerd voor overnames, bedroeg 15,3% eind 2021, tegen 11,1% per einde december 2020. De stijging was te danken aan de organische groeiversnelling in Q4, evenals een toename van de voorraden aan het einde van het jaar ter voorbereiding op de significante groei van de vraag die in het eerste kwartaal van 2022 wordt verwacht, gezien het goed gevulde orderboek. Op gerapporteerde basis bedroeg het netto werkkapitaal 16,8% van de omzet, omdat het werkkapitaal van de tijdens het jaar overgenomen ondernemingen per 31 december 2021 volledig in de balans is opgenomen, terwijl de omzet slechts voor enkele maanden is opgenomen in de rekeningen van de Groep. De verwachting is dat het werkkapitaal in de loop van het jaar geleidelijk zal terugkeren naar het normale niveau.

Ondanks de toename van de werkkapitaalinvesteringen om de huidige en verwachte groei te ondersteunen, bleef de operationele kasstroom stabiel op 205,5 miljoen.

De kapitaaluitgaven bedroegen in 2021 18,3 miljoen, tegen 12,1 miljoen in 2020. Deze stijging wordt verklaard door het feit dat de Groep weer investeerde in digitale en IT-infrastructuur en in het laboratoriumnetwerk om de groei te bevorderen.

De vrije kasstroom bedroeg in 2021 181,6 miljoen. De vrije kasstroomconversie kwam daarmee uit op 67,1%, tegen 98,4% in 2020. De daling van de vrije kasstroom werd veroorzaakt door een tijdelijke toename van de investeringen in werkkapitaal naar aanleiding van de sterke versnelling van de omzetgroei en de voorraadvorming ter ondersteuning van een sterk orderboek.

Per einde december 2021 bedroeg de netto schuld 870,7 miljoen en bedroeg de schuldgraad 2,7x tegen 5,4x per einde juni 2021 en 5,3x per einde december 2020. Aan het eind van de periode beschikte de Groep over 361,3 miljoen aan kasmiddelen en ongebruikte doorlopende kredietfaciliteiten (RCF).

Appendix

Alle cijfers en tabellen in deze appendix zijn opgesteld in overeenstemming met de IFRS boekhoud- en waarderingsgrondslagen, zoals die binnen de Europese Unie zijn goedgekeurd. Voor de cijfers in dit persbericht is gebruik gemaakt van de in het recentste jaarverslag per 31 december 2021 gepubliceerde waarderingsgrondslagen.

Toelichting van de commissaris bij de geconsolideerde financiële informatie voor het jaar eindigend op 31 december 2021

De commissaris, PwC Bedrijfsrevisoren BV Reviseurs d'Entreprises SRL, vertegenwoordigd door Peter Van den Eynde, heeft de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening van Azelis Group NV, bestaande uit de geconsolideerde balans op 31 december 2021, de geconsolideerde resultatenrekening, het geconsolideerd overzicht van overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, het geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen en het geconsolideerd kasstroomoverzicht voor het jaar eindigend op voornoemde datum, evenals de toelichtingen bij de geconsolideerde financiële staten, met daarin onder meer een samenvatting van belangrijke grondslagen voor financiële rapportering en andere toelichtende informatie, en gekenmerkt door een geconsolideerd balanstotaal van 3.981.801.000 en een winst van 70.225.000 voor het jaar.

De commissaris heeft op 14 maart 2022 een verklaring over de geconsolideerde jaarrekening zonder voorbehoud en zonder toelichtende paragraaf uitgebracht en heeft bevestigd dat de boekhoudkundige informatie opgenomen in het bijgevoegde perscommuniqué, zonder materiële afwijkingen overstemt met de geconsolideerde jaarrekening op basis waarvan het is opgemaakt.

Geconsolideerde resultatenrekening voor de periode eindigend op 31 december

(in duizend EUR, tenzij anders vermeld) 2021 2020 Omzet 2.827.295 2.222.896 Overige bedrijfsopbrengsten 8.470 10.468 Totale opbrengsten 2.835.765 2.233.364 Kosten van goederen en verbruiksartikelen -2.185.622 -1.743.426 Brutowinst 650.143 489.938 Personeelskosten -232.215 -181.169 Externe diensten en overige uitgaven -150.731 -110.644 Afschrijvingen op materiële vaste activa -19.901 -17.622 Amortisatie en bijzondere waardeverminderingen op immateriële activa -39.483 -33.305 Bedrijfswinst/-verlies (-) 207.813 147.198 Financiële opbrengsten 731 4.892 Financiële kosten -88.278 -73.004 Netto financiële kosten -87.547 -68.112 Aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen -68 0 Winst/verlies (-) vóór belastingen 120.198 79.086 Belastingen op het resultaat -49.973 -8.074 Nettowinst/-verlies (-) voor de periode uit voortgezette activiteiten 70.225 71.012 Toewijsbaar aan: Aandeelhouders van de onderneming 67.756 70.962 Minderheidsbelangen 2.469 50 Nettowinst/-verlies (-) voor de periode 70.225 71.012 In EUR In EUR Gewone winst per aandeel 0,29 0,30 Verwaterde winst per aandeel 0,29 0,30 Voorgesteld dividend per aandeel 0,03 0,00

Toelichtingen voor de redactie:

Over Azelis

Azelis is een toonaangevende leverancier van innovatiediensten in fijnchemicaliën en voedingsingrediënten en telt ruim 3.000 werknemers in 57 landen wereldwijd. Onze bekwame teams van industrie-, markt- en technische experts houden zich elk bezig met een specifieke markt binnen Life Sciences en Industrial Chemicals. We bieden aan meer dan 51.000 klanten een laterale waardeketen van aanvullende producten, ondersteund door rond de 2.300 relaties met principalen, goed voor een omzet van 2,8 miljard, Azelis Group NV is genoteerd op Euronext Brussels met als ticker AZE.

In ons uitgebreide netwerk van meer dan zestig toepassingslaboratoria bieden onze bekroonde medewerkers hulp bij de ontwikkeling van formuleringen en technische begeleiding tijdens het gehele proces van productontwikkeling van de klant. We combineren wereldwijd marktbereik met plaatselijke aanwezigheid om een betrouwbare, geïntegreerde en unieke digitale dienst te bieden aan lokale klanten en aantrekkelijke zakelijke kansen aan principalen. Azelis heeft een EcoVadis Platinum-rating en gaat voorop in duurzaamheid. Wij geloven in het opbouwen en onderhouden van solide, eerlijke en transparante relaties met onze mensen en partners.

Impact through ideas. Innovation through formulation.

Belangrijke disclaimer:

Dit bericht kan verklaringen bevatten over Azelis Group NV (de 'Vennootschap') en/of met haar verbonden vennootschappen (gezamenlijk 'Azelis' of de 'Azelis Group') die geen historische feiten betreffen en die hierbij worden aangeduid als 'toekomstgerichte verklaringen'. Voorbeelden van zulke toekomstgerichte verklaringen zijn die over bedrijfsvooruitzichten, omzet, werkkapitaal, liquiditeit, kapitaalbehoeften, rentelasten en -baten, steeds met betrekking tot Azelis Group.

De hierin opgenomen verklaringen en ramingen geven het oordeel weer van, en zijn gebaseerd op de informatie beschikbaar voor, het bestuur van de Vennootschap op de datum van dit bericht. Zij gaan samen met een aantal bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten, prestaties of uitkomsten materieel verschillen van de resultaten, prestaties of uitkomsten die expliciet of impliciet zijn opgenomen in de toekomstgerichte verklaringen.

Deze toekomstgerichte verklaringen moeten niet worden beschouwd als garantie voor toekomstige prestaties van Azelis Group en moeten bijgevolg worden overwogen in het licht van diverse belangrijke factoren die tot gevolg zouden kunnen hebben dat de feitelijke resultaten materieel anders zijn dan de in de toekomstgerichte verklaringen opgenomen ramingen of prognoses. Voorbeelden van zulke factoren zijn economische en bedrijfscycli; de voorwaarden van de financieringsregelingen van Azelis; schommelingen in de wisselkoersen; concurrentie op de belangrijkste markten van Azelis; overname en afstoting van bedrijven of activa; en trends in de voornaamste sectoren of economieën waarin Azelis actief is.

Voorgaande opsomming van belangrijke factoren is niet exhaustief. Bij het overwegen van toekomstgerichte verklaringen moet zorgvuldig worden stilgestaan bij voornoemde factoren en andere onzekerheden en gebeurtenissen, evenals bij factoren beschreven in documenten die de Vennootschap van tijd tot tijd indient bij de FSMA of op de website van Azelis (www.azelis.com/investor-relations), waaronder het prospectus met betrekking tot de toelating tot de handel in de effecten van Azelis Group NV op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels van 14 september 2021. Het is belangrijk niet zonder meer af te gaan op zulke toekomstgerichte verklaringen, die slechts gelden op de datum waarop zij zijn gedaan. Behalve voor zover de FSMA, Euronext of de toepasselijke wetgeving dat voorschrijft, is Azelis niet gehouden tot openbare bijwerking of herziening van toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

1 Geprorateerd voor de periode waarin Azelis een beursgenoteerde onderneming is sinds haar beursintroductie in september 2021.

Contacts:

Contactgegevens

Azelis Investor Relations

T: +32 3 613 01 27

E: investor-relations@azelis.com