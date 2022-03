DJ Lakeward eröffnet Standort in Deutschland

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Stuttgart/Zürich (pts005/15.03.2022/07:00) - Lakeward eröffnet im Frühjahr 2022 in Ludwigsburg einen Standort in Deutschland. Damit wird das Schweizer Immobilien-Unternehmen in der strategisch wichtigen Metropolregion Stuttgart ab sofort auch physisch präsent sein. Geschäftsführer von Lakeward Deutschland wird Sven Kübler, ein erfahrener Immobilienspezialist.

Lakeward hat mit verschiedenen Partnern in der Region Stuttgart in den letzten Jahren mehrere erfolgreiche Projekte durchgeführt, beispielsweise in Sindelfingen oder Bad Cannstatt. Für die Zukunft sind weitere Projekte in der Region geplant. Die Eröffnung des deutschen Standorts ist damit eine logische Konsequenz der strategischen Ausrichtung, wie Simon Koenig, CEO von Lakeward, erklärt: "Um in Deutschland weiter zu expandieren sowie unsere Partnerschaften und laufenden Projekte noch effizienter betreuen zu können, war für uns klar, dass wir unseren nächsten Wachstumsschritt über einen aktiven Standort in Deutschland machen möchten."

Rechtlich wird der Standort der neu gegründeten Firma Lakeward Deutschland GmbH, einer Tochterfirma der Schweizer Lakeward Real Estate AG, angegliedert. Die Geschäftsführung von Lakeward Deutschland GmbH wird der langjährige Branchenkenner Sven Kübler übernehmen. Er stösst nach über 20 Jahren bei der DIBAG Industriebau AG (Doblinger Unternehmensgruppe) zu Lakeward. "Mit Sven Kübler haben wir eine engagierte, überaus erfahrene und im Immobilienmarkt bestens vernetzte Führungskraft gewonnen, die hervorragend zu unserem wachstumsorientierten Unternehmen passt", bestätigt Simon Koenig.

Sven Kübler wird sich schwerpunktmässig dem Ankauf und der Entwicklung neuer Projekte sowie der Steuerung des Asset Managements widmen: "Ich freue mich, den erfolgreich eingeschlagenen Weg von Lakeward ab sofort mitzugehen und mit meiner Erfahrung und Expertise sowie der Präsenz am Schlüsselmarkt Deutschland zum weiteren Erfolg der Gruppe beizutragen."

Lakeward ist in den Segmenten Wohnen, Büro und Industrial bereits sehr erfolgreich. "Wir legen grossen Wert auf nachhaltiges Bauen. Dabei entwickeln wir oft ganze Quartiere mit Lebensräumen für unterschiedliche Zielgruppen mit Spielplätzen, altersgerechtem Zugang, Erholungsräumen, integrierten Nahversorgern und guter Anbindung an die Innenstädte", führt Simon Koenig aus.

"Die Projekte entwickeln wir aus unserem exklusiven Netzwerk zu privaten Immobilieneigentümern und mittelständischen Unternehmern in Deutschland. Dies sichert uns einen kontinuierlichen Zugang zu einzigartigen und zukunftsweisenden Immobilienprojekten und garantiert eine nachhaltige Pipeline mit spannenden Projekten."

Die englische Version der Medienmitteilung finden Sie im Anhang / Please find the English version of the press release attached.

Über Lakeward Lakeward ist eine unabhängige, international tätige Real Estate Private Equity Investment Unternehmung mit Sitz in der Schweiz. Das Unternehmen wurde 2015 von Simon Koenig gegründet. Das starke Beziehungsnetz in der Finanz- und Immobilienbranche ermöglicht der unternehmerisch geführten Investmentfirma den Zugang zu attraktiven Investitionsprojekten. Lakeward agiert in den wachsenden Metropolregionen Europas, mit einem hohen Fokus auf Deutschland, und begleitet die Umsetzung der Projekte in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Partnern durch die verschiedenen Phasen einer Immobilieninvestition und -entwicklung. Unternehmerisches Handeln und qualitätsorientiertes Portfoliomanagement ermöglichen die kontinuierliche Erwirtschaftung attraktiver Renditen. Lakeward versteht sich als Vorreiter bei der Konzeption innovativer und profitabler Investorenkonzepte für Immobilienprojekte. http:// www.lakeward.ch

Bildmaterial Fotos: Lakeward Management AG

Kontakt: Für Presseanfragen kontaktieren Sie bitte: Lakeward Management AG Cornelia Trachsler-Arioli Tel.: +41 41 792 00 00 E-Mail trachsler@lakeward.ch

(Ende)

Aussender: Lakeward Management AG Ansprechpartner: Cornelia Trachsler-Arioli Tel.: +41 41 792 00 00 E-Mail: trachsler@lakeward.ch Website: www.lakeward.ch

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20220315005 ]

(END) Dow Jones Newswires

March 15, 2022 02:01 ET (06:01 GMT)