Thales wurde von der Flughafenverwaltungsgruppe SEA (Società per azioni Esercizi Aeroportuali) damit beauftragt, eine innovative digitale Plattformlösung bereitzustellen, die der Gruppe bei der Optimierung der Betriebseffizienz helfen wird.

Die skalierbare digitale Plattform wird große Mengen an Betriebsdaten zusammenführen und analysieren, um einen präzisen Überblick über den Flughafenbetrieb in Echtzeit zu erstellen und das Flughafenpersonal dabei zu unterstützen, effektiver auf unvorhergesehene Ereignisse oder Zwischenfälle zu reagieren.

Implementiert werden soll die Lösung in Malpensa, dem größten italienischen Frachtflughafen mit über 2.900 Direktflügen pro Woche, und in Linate, dem Mailänder Stadtflughafen, der nur 8 km vom Dom entfernt liegt und mit 18 Fluglinien 47 Ziele bedient.

Thales wird SEA eine digitale Plattform für die Flughafenbetriebszentralen in Mailand Linate und Mailand Malpensa bereitstellen. Die SEA verfolgt das Ziel, den Betrieb der beiden Flughäfen, die bis zur Pandemie zusammen 35 Millionen Passagiere und insgesamt 173 Destinationen weltweit bedienten, durch eine zentralisierte Überwachung zu optimieren.

Thales awarded a contract to enhance operational efficiency at Linate and Malpensa Airports in Milan ©SEA

Die heutigen internationalen Flughäfen sind hochkomplexe Systeme, die überwacht werden müssen, um strenge Sicherheitsstandards einzuhalten, einen unterbrechungsfreien Betrieb unter allen Umständen zu gewährleisten und die bestmögliche Performance zu erzielen. SEA hat einen kontinuierlichen Optimierungsprozess begonnen und erhält nun Unterstützung von Thales auf seinem Weg zu einem intelligenten Flughafenbetrieb. Thales wird eine Reihe von Tools bereitstellen, um alle erforderlichen Daten für ein effizientes Flughafenmanagement zu integrieren mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten zu erleichtern und den Passagieren ein Erlebnis von Weltklasse zu bieten.

Um SEA Airports bei der Bewältigung dieser Herausforderung zu unterstützen, erhielt Thales den Auftrag, eine Lösung zur Flughafenbetriebsplanung zu liefern, die die SEA-Systeme und die Daten der wichtigsten Prozesse integriert, die für die Verwaltung des Flughafens (Start- und Landebahnen, Terminal und Zufahrtswege) relevant sind.

Thales wird SEA Airports seine Lösung AiRISE ShareView bereitstellen eine umfassende, skalierbare und innovative digitale Plattform, die darauf ausgelegt ist, die Komplexität eines zentralisierten Flughafenbetriebs zu bewältigen.

Die Plattform bietet drei wichtige Funktionen für die Flughafenverwaltung:

eine benutzerfreundliche Echtzeit-Karte des Flughafens, die ein umfassendes Situationsbewusstsein für jeden einzelnen Dienst schafft, was schnelle Reaktionen erleichtert

- ein anpassbares Dashboard mit Leistungsindikatoren für spezifische Betriebsabläufe, das die Überwachung von Zielen und Leistung ermöglicht

- einen Workflow-Manager zur Automatisierung von Standardbetriebsverfahren, die für die gemessenen Leistungsindikatoren relevant sind.

In unserer vernetzten Welt mit einer rasant steigenden Zahl von Datenquellen und Sensoren sind Betreiber mit einem enormen Anstieg der Datenmenge konfrontiert, die verarbeitet und analysiert werden muss. Die Thales-Plattform wird diese große Menge an Daten aus verschiedenen operativen Systemen zusammenführen und eine umfassende, präzise und verlässliche Sicht auf die Lage in Echtzeit generieren, die allen Beteiligten effektivere Reaktionen auf unvorhergesehene Betriebsereignisse ermöglicht.

"Wir freuen uns sehr, für ein so wichtiges Projekt wie die digitale Transformation von SEA Airports als Technologiepartner ausgewählt worden zu sein. Mit unserem Portfolio an Flughafenlösungen und unserem herausragenden Know-how bei der Implementierung von Flughafentechnologien bei komplexen Projekten wie New York JFK, Oman, Bahrain, Lyon oder Genf werden wir SEA eine erstklassige und optimal auf seine Bedürfnisse abgestimmte Betriebslösung liefern, die zur Verbesserung der Betriebseffizienz von SEA Airports beitragen wird." Marco Scarpa, Director, Secure Communications and Information Systems, Thales Italia

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führendes High-Tech-Unternehmen, das in digitale und "Deep-Tech"-Innovationen Konnektivität, Big Data, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Quantencomputing investiert, um eine Zukunft zu gewährleisten, der wir alle vertrauen können und die für die Entwicklung unserer Gesellschaften von entscheidender Bedeutung ist. Der Konzern bietet Lösungen, Dienstleistungen und Produkte an, die seinen Kunden Unternehmen, Organisationen und Staaten in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Transport sowie digitale Identität und Sicherheit helfen, ihre kritischen Aufgaben zu erfüllen, indem sie den Menschen in den Mittelpunkt aller Entscheidungsprozesse stellen.

Mit 81.000 Mitarbeitern in 68 Ländern erwirtschaftete Thales im Jahr 2021 einen Umsatz von 16,2 Milliarden Euro.

