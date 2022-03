DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die chinesische Industrieproduktion hat ihr Wachstum im Januar und Februar beschleunigt. Wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte, legte die Produktion in den ersten beiden Monaten des Jahres um 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu nach einem Wachstum von 4,3 Prozent im Dezember. Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 3,5 Prozent gerechnet. China gibt den Wert zu Jahresbeginn stets für beide Monate kombiniert an, um Verzerrungen wegen des chinesischen Neujahrsfests zu glätten, welches jedes Jahr zu einem anderen Zeitpunkt beginnt. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Januar und Februar um 6,7 Prozent nach 1,7 Prozent im Dezember. Hier hatten die Volkswirte mit 4,3 Prozent gerechnet. Die Anlageinvestitionen kletterten um 12,2 Prozent gegenüber einer Erwartung von 5 Prozent und einem Anstieg im Gesamtjahr 2021 von 4,9 Prozent. Die Arbeitslosenquote in Städten lag im Februar bei 5,5 Prozent nach 5,1 Prozent im Gesamtjahr 2021.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

VOLKSWAGEN (07:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum vierten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q21 ggVj Zahl 4Q20 Umsatz 63.213 -6% 6 67.398 Operatives Ergebnis 4.363 -45% 6 7.982 Ergebnis vor Steuern 4.664 -50% 2 9.413 Ergebnis nach Steuern/Dritten 3.368 -52% 3 6.952 Erg je Vorzugsaktie verwäss./unverwäss. 6,49 -53% 3 13,87

Weitere Termine:

07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 virtuelle BI-PK)

09:00 DE/Volkswagen AG (VW), Jahres-PK; 13:00 Analysten- und Investorenkonferenz

07:30 DE/Pharma SGP Holding SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 FI/Multitude SE, Jahresergebnis

07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Jahresergebnis

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 1Q

08:15 DE/Traton SE, ausführliches Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 Arbeitsmarktdaten Februar Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: -31.900 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,0% zuvor: 4,1% - DE 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen März PROGNOSE: 3,0 Punkte zuvor: 54,3 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -20,0 Punkte zuvor: -8,1 Punkte - EU 11:00 Industrieproduktion Januar Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-0,3% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vm/+1,6% gg Vj - US 13:30 Empire State Manufacturing Index März PROGNOSE: 5,5 zuvor: 3,1 13:30 Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm 21:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 13.855,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.176,25 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 13.084,75 +0,3% Nikkei-225 25.346,48 +0,2% Schanghai-Composite 3.123,86 -3,1% +/- Ticks Bund -Future 161,23% -4 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 13.929,11 +2,2% DAX-Future 13.866,00 +2,3% XDAX 13.869,86 +2,3% MDAX 30.526,31 +1,9% TecDAX 3.115,98 +1,6% EuroStoxx50 3.741,10 +1,5% Stoxx50 3.519,63 +0,8% Dow-Jones 32.945,24 +0,0% S&P-500-Index 4.173,11 -0,7% Nasdaq-Comp. 12.581,22 -2,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,24% -181

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Weiter mit einem volatilen Geschäft rechnen Händler an den Aktienmärkten. Besonders dem DAX könnte nach der Rally des Vortages die Luft ausgehen, heißt es. Das deutsche Börsenbarometer hat sich scharf erholt auf fast wieder 14.000 Punkte, steht hier jedoch hier vor einem starken Widerstand. Händler gehen daher von Gewinnmitnahmen aus. "In dieser Gemengelage kann man Aktien einfach nicht klar bewerten", sagt ein Händler mit Verweis auf die Nachrichtenlage. Aus China seien zwar gute Wirtschaftsdaten gekommen, gleichzeitig machten die nach oben schießenden Corona-Infektionen wieder Sorgen. "Ein China-Shutdown und eventuelle neue Lieferkettenprobleme - da haben die Leute richtig Angst vor", sagt ein Marktstratege. Entspannung gebe es beim Ölpreis, die Berichte über Gespräche im Russland-Ukraine-Konflikt seien aber widersprüchlich und ließen nicht auf bevorstehende Friedensgespräche schließen.

Rückblick: Sehr Fest - Die diplomatischen Annäherungen zwischen Russland und der Ukraine sorgten für einen positiven Handelsstart in die neue Woche, wie Marktakteure anmerkten. Eine nachhaltige Beruhigung der Märkte hänge aber davon ab, dass dem Willen zu einer diplomatischen Lösung auch ein Ende der Kampfhandlungen folge. Gestützt wurde die Stimmung auch von einem deutlichen Rückgang der Öl- und Gaspreise. Der Stoxx-Branchenindex der Öl- und Gas-Aktien gab um 1,4 Prozent nach, der Index der Roh- und Grundstoffwerte um 2,7 Prozent. Die steigende Risikobereitschaft trieb die Marktzinsen wieder nach oben - das half vor allem den Bankenwerten (+3,2%). Tagesgewinner war jedoch der Stoxx-Subindex der Autoaktien (+3,3%). Delivery Hero und Hellofresh verbilligten sich um 3,1 und 1,7 Prozent. Der Markt sei im aktuellen Umfeld mit der Erwartung eines steigenden Zinspfades nicht mehr bereit, für weit in der Zukunft erwartete Gewinne zu bezahlen, hieß es. Just Eat Takeaway verloren 6,6 Prozent und Deliveroo 0,6 Prozent. Telecom Italia legten um rund 5 Prozent zu. Nach der Übernahmeofferte durch KKR will das Unternehmen den Wert für die Aktionäre maximieren.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Deutsche Bank führten den DAX mit plus 8 Prozent an, gestützt von den gestiegenen Marktzinsen. Commerzbank verteuerten sich um 6,2 Prozent. Volkswagen rückten um 4,4 Prozent vor, nachdem der Automobilkonzern überraschend starke Geschäftszahlen veröffentlicht hatte. Die Aktionäre dürfen sich über eine deutlich höhere Dividende freuen. Porsche zogen um 5,3 Prozent an. Positiv wurden auch die Zahlen von Deutz (+5,7%) aufgenommen. Im SDAX ging es für Secunet um 11,1 Prozent auf 429,50 Euro aufwärts. Warburg sahen in dem Unternehmen einen Nutznießer der kräftig aufgestockten deutschen Verteidigungsausgaben und haben das Kursziel auf 650 von 540 Euro erhöht. Die Anlageempfehlung "Kaufen" wurde bekräftigt. Die wieder steigenden Corona-Fallzahlen in China hievten derweil Biontech um 12,2 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutsche Rohstoff AG wurden 0,3 Prozent tiefer gestellt. Es sei kaum etwas umgegangen, sagte ein Händler. Das Unternehmen hatte nach der Schlussglocke Geschäftszahlen veröffentlicht.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Die Börsen haben nach einem volatilen Verlauf letztlich zur Schwäche geneigt. Zwar hellte sich die Stimmung zwischenzeitlich etwas auf, denn die vierte Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland soll am Dienstag fortgesetzt werden. Schon dieser Umstand ließ die Hoffnungen am Markt steigen, obwohl die russischen Invasionstruppen ihre Angriffe auf ukrainische Großstädte ohne Unterlass fortsetzten. Daher verließ Anleger im Verlauf wieder der Mut, die Kurse kamen zurück. Neue pandemiebedingte Produktionsunterbrechungen in China bremsten vor allem den Technologiesektor, der aber auch Gegenwind von deutlich angezogenen Marktzinsen erhielt. Apple fielen um 2,7 Prozent. Der taiwanische Zulieferer Foxconn hatte zwei Werke in Shenzhen wegen des Lockdowns vorübergehend geschlossen. Dagegen zogen die Papiere der Corona-Impfstoffhersteller Biontech und Moderna um 12 bzw. 8,6 Prozent an. Tesla gaben 3,6 Prozent nach. Elon Musk sah Tesla einem erheblichen Inflationsdruck ausgesetzt. Kräftig verkauft wurden auch Aktien chinesischer Unternehmen. Neben der Corona-Situation in China belastete weiter die Drohung der US-Behörden, die Börsennotierung chinesischer Unternehmen in den USA zu beenden.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,86 +11,1 1,75 112,9 5 Jahre 2,10 +15,2 1,95 83,8 7 Jahre 2,15 +15,3 2,00 71,3 10 Jahre 2,14 +14,5 2,00 63,1 30 Jahre 2,48 +12,5 2,36 58,1

Am Anleihemarkt stiegen mit der Aussicht auf anziehende Leitzinsen die Renditen rasant weiter, die Papiere wurden damit gegeben. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte auf ein Dreijahreshoch.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 15, 2022 02:31 ET (06:31 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.