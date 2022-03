DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 15-March-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 March 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 14 March 2022 it purchased a total of 325,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 225,000 100,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.192 GBP1.000 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.158 GBP0.975 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.181188 GBP0.990364

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 728,595,982 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 941 1.170 XDUB 08:14:47 00057671012TRLO0 1674 1.166 XDUB 08:15:23 00057671049TRLO0 4050 1.166 XDUB 08:15:23 00057671050TRLO0 5863 1.162 XDUB 08:16:33 00057671112TRLO0 1032 1.158 XDUB 08:17:51 00057671187TRLO0 2567 1.164 XDUB 08:26:30 00057671744TRLO0 4352 1.164 XDUB 08:26:30 00057671743TRLO0 1214 1.164 XDUB 08:26:30 00057671742TRLO0 4440 1.166 XDUB 08:35:37 00057672215TRLO0 503 1.180 XDUB 08:41:02 00057672424TRLO0 1942 1.180 XDUB 08:41:02 00057672423TRLO0 3588 1.180 XDUB 08:42:47 00057672482TRLO0 378 1.180 XDUB 08:42:47 00057672481TRLO0 4613 1.178 XDUB 08:42:47 00057672483TRLO0 1750 1.178 XDUB 08:42:47 00057672484TRLO0 262 1.178 XDUB 08:42:47 00057672486TRLO0 2300 1.178 XDUB 08:42:47 00057672485TRLO0 51 1.178 XDUB 08:42:47 00057672489TRLO0 1389 1.176 XDUB 08:53:10 00057672862TRLO0 2386 1.176 XDUB 08:53:10 00057672861TRLO0 549 1.176 XDUB 08:53:10 00057672863TRLO0 3868 1.174 XDUB 09:04:14 00057673314TRLO0 123 1.174 XDUB 09:20:43 00057674205TRLO0 571 1.174 XDUB 09:20:43 00057674204TRLO0 385 1.174 XDUB 09:20:43 00057674203TRLO0 2885 1.174 XDUB 09:20:55 00057674218TRLO0 1833 1.174 XDUB 09:22:29 00057674274TRLO0 2082 1.174 XDUB 09:23:54 00057674354TRLO0 146 1.174 XDUB 09:26:03 00057674438TRLO0 1750 1.176 XDUB 09:57:39 00057675889TRLO0 2034 1.176 XDUB 09:57:39 00057675890TRLO0 270 1.174 XDUB 10:04:14 00057676194TRLO0 4401 1.174 XDUB 10:04:14 00057676196TRLO0 3514 1.174 XDUB 10:04:14 00057676195TRLO0 2228 1.176 XDUB 10:27:37 00057677352TRLO0 2559 1.176 XDUB 10:27:37 00057677351TRLO0 2430 1.176 XDUB 10:43:02 00057678267TRLO0 2129 1.176 XDUB 10:43:02 00057678266TRLO0 610 1.176 XDUB 10:43:02 00057678265TRLO0 3737 1.174 XDUB 10:45:52 00057678368TRLO0 1309 1.178 XDUB 10:59:07 00057678933TRLO0 442 1.178 XDUB 10:59:07 00057678935TRLO0 252 1.178 XDUB 10:59:07 00057678934TRLO0 252 1.178 XDUB 10:59:41 00057678960TRLO0 2361 1.180 XDUB 11:03:23 00057679130TRLO0 2635 1.180 XDUB 11:03:23 00057679129TRLO0 2423 1.178 XDUB 11:12:22 00057679420TRLO0 1805 1.178 XDUB 11:26:52 00057679935TRLO0 1750 1.180 XDUB 11:29:09 00057680018TRLO0 2161 1.178 XDUB 11:34:54 00057680308TRLO0 458 1.178 XDUB 11:34:54 00057680307TRLO0 2250 1.172 XDUB 11:48:36 00057680804TRLO0 778 1.168 XDUB 12:39:38 00057682143TRLO0 2342 1.180 XDUB 12:55:51 00057683195TRLO0 518 1.180 XDUB 12:55:51 00057683197TRLO0 273 1.180 XDUB 12:55:51 00057683196TRLO0 396 1.180 XDUB 12:57:38 00057683296TRLO0 1044 1.180 XDUB 13:06:08 00057683675TRLO0 262 1.180 XDUB 13:06:39 00057683681TRLO0 1838 1.180 XDUB 13:09:55 00057683715TRLO0 322 1.180 XDUB 13:10:31 00057683739TRLO0 1078 1.182 XDUB 13:15:09 00057683851TRLO0 2164 1.182 XDUB 13:15:09 00057683850TRLO0 391 1.186 XDUB 13:27:05 00057684369TRLO0 2662 1.186 XDUB 13:30:03 00057684479TRLO0 1950 1.186 XDUB 13:30:03 00057684478TRLO0 1321 1.186 XDUB 13:32:03 00057684612TRLO0 1187 1.186 XDUB 13:32:03 00057684611TRLO0 3179 1.184 XDUB 13:32:36 00057684670TRLO0 296 1.186 XDUB 13:48:49 00057685504TRLO0 1963 1.186 XDUB 13:48:49 00057685503TRLO0 331 1.186 XDUB 13:49:49 00057685538TRLO0 1948 1.186 XDUB 13:49:49 00057685537TRLO0 2544 1.188 XDUB 13:53:05 00057685646TRLO0 709 1.188 XDUB 13:56:06 00057685738TRLO0 1827 1.188 XDUB 13:56:06 00057685737TRLO0 2706 1.186 XDUB 13:57:52 00057685847TRLO0 2258 1.186 XDUB 13:57:52 00057685846TRLO0 410 1.186 XDUB 14:08:34 00057686267TRLO0 2056 1.190 XDUB 14:13:19 00057686486TRLO0 1554 1.190 XDUB 14:13:19 00057686487TRLO0 199 1.188 XDUB 14:13:29 00057686495TRLO0 1444 1.190 XDUB 14:21:21 00057687008TRLO0 1261 1.190 XDUB 14:21:21 00057687007TRLO0 5997 1.190 XDUB 14:21:21 00057687006TRLO0 1201 1.190 XDUB 14:24:21 00057687150TRLO0 1750 1.190 XDUB 14:24:21 00057687149TRLO0 3734 1.188 XDUB 14:27:52 00057687409TRLO0 1284 1.186 XDUB 14:32:56 00057687787TRLO0 1144 1.186 XDUB 14:32:56 00057687786TRLO0 2766 1.186 XDUB 14:33:18 00057687887TRLO0 2581 1.186 XDUB 14:33:18 00057687886TRLO0 2031 1.184 XDUB 14:36:06 00057688069TRLO0 659 1.184 XDUB 14:36:06 00057688070TRLO0 1305 1.188 XDUB 14:52:02 00057689049TRLO0 998 1.190 XDUB 15:09:55 00057690477TRLO0 2367 1.190 XDUB 15:09:55 00057690476TRLO0 7106 1.190 XDUB 15:09:55 00057690478TRLO0 2459 1.190 XDUB 15:12:05 00057690626TRLO0 2366 1.190 XDUB 15:12:05 00057690625TRLO0 2641 1.190 XDUB 15:12:05 00057690624TRLO0 2713 1.190 XDUB 15:12:05 00057690623TRLO0 641 1.190 XDUB 15:12:05 00057690622TRLO0 1584 1.188 XDUB 15:12:17 00057690635TRLO0 2036 1.188 XDUB 15:12:17 00057690634TRLO0 631 1.190 XDUB 15:19:03 00057691113TRLO0 500 1.190 XDUB 15:19:03 00057691116TRLO0 874 1.190 XDUB 15:19:03 00057691114TRLO0 100 1.190 XDUB 15:19:03 00057691117TRLO0 1744 1.190 XDUB 15:21:13 00057691217TRLO0 283 1.190 XDUB 15:21:13 00057691216TRLO0 1806 1.190 XDUB 15:21:13 00057691220TRLO0 115 1.190 XDUB 15:21:13 00057691219TRLO0 480 1.190 XDUB 15:21:13 00057691218TRLO0 876 1.190 XDUB 15:21:16 00057691222TRLO0 2256 1.192 XDUB 15:38:33 00057692269TRLO0 943 1.192 XDUB 15:48:33 00057692892TRLO0 926 1.192 XDUB 15:48:33 00057692893TRLO0 7 1.192 XDUB 15:48:33 00057692895TRLO0 499 1.192 XDUB 15:48:33 00057692894TRLO0 2455 1.190 XDUB 15:49:45 00057692957TRLO0 2256 1.190 XDUB 15:49:45 00057692956TRLO0 572 1.188 XDUB 15:49:45 00057692958TRLO0 937 1.188 XDUB 15:49:46 00057692961TRLO0 1066 1.188 XDUB 15:50:05 00057692981TRLO0 592 1.186 XDUB 16:01:38 00057693567TRLO0 613 1.186 XDUB 16:02:23 00057693606TRLO0 651 1.186 XDUB 16:08:38 00057693931TRLO0 642 1.188 XDUB 16:12:53 00057694265TRLO0 648 1.188 XDUB 16:12:54 00057694267TRLO0 612 1.188 XDUB 16:13:26 00057694284TRLO0 103 1.188 XDUB 16:13:38 00057694302TRLO0 490 1.188 XDUB 16:13:38 00057694301TRLO0 651 1.188 XDUB 16:14:03 00057694320TRLO0 1565 1.188 XDUB 16:15:02 00057694408TRLO0 1441 1.188 XDUB 16:15:02 00057694407TRLO0 743 1.188 XDUB 16:15:02 00057694406TRLO0 552 1.192 XDUB 16:23:12 00057695054TRLO0 2300 1.192 XDUB 16:23:12 00057695053TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 712 98.00 XLON 08:14:34 00057671008TRLO0 1138 97.70 XLON 08:15:23 00057671052TRLO0 2400 97.70 XLON 08:15:23 00057671051TRLO0 99 97.50 XLON 08:16:33 00057671115TRLO0 2200 97.50 XLON 08:16:33 00057671114TRLO0 1100 97.50 XLON 08:16:33 00057671113TRLO0 564 97.50 XLON 08:26:30 00057671748TRLO0 1100 97.50 XLON 08:26:30 00057671747TRLO0 1100 97.50 XLON 08:26:30 00057671746TRLO0 511 97.50 XLON 08:26:30 00057671745TRLO0 1864 98.80 XLON 08:38:44 00057672350TRLO0 636 98.80 XLON 08:38:44 00057672349TRLO0 824 98.80 XLON 08:38:44 00057672351TRLO0 1814 98.90 XLON 08:42:47 00057672487TRLO0 4495 99.10 XLON 08:42:47 00057672488TRLO0 216 99.00 XLON 08:42:47 00057672490TRLO0 450 99.10 XLON 08:42:47 00057672492TRLO0 2500 99.10 XLON 08:42:47 00057672491TRLO0 2063 99.10 XLON 08:49:10 00057672722TRLO0 1100 99.10 XLON 08:49:10 00057672721TRLO0 1329 99.30 XLON 08:49:10 00057672724TRLO0 2000 99.30 XLON 08:49:10 00057672723TRLO0 1011 98.50 XLON 09:04:25 00057673325TRLO0 1900 98.50 XLON 09:04:25 00057673324TRLO0 1297 98.70 XLON 10:04:29 00057676205TRLO0 1826 98.70 XLON 10:04:29 00057676204TRLO0 2231 99.00 XLON 10:27:37 00057677350TRLO0 2271 99.00 XLON 10:27:37 00057677349TRLO0 1933 99.00 XLON 10:33:20 00057677746TRLO0 575 99.00 XLON 10:33:20 00057677745TRLO0 2555 98.80 XLON 10:45:21 00057678357TRLO0 2000 98.90 XLON 10:45:21 00057678358TRLO0 192 98.90 XLON 10:46:05 00057678374TRLO0 2466 99.10 XLON 11:12:39 00057679428TRLO0 2330 99.10 XLON 11:34:54 00057680309TRLO0 2000 99.10 XLON 11:34:54 00057680310TRLO0 1444 99.20 XLON 11:34:54 00057680311TRLO0 223 99.30 XLON 11:34:54 00057680313TRLO0 488 99.30 XLON 11:34:54 00057680312TRLO0 2000 98.70 XLON 12:03:15 00057681246TRLO0 2000 98.70 XLON 12:06:54 00057681381TRLO0 36 98.50 XLON 12:12:25 00057681479TRLO0 464 98.50 XLON 12:12:25 00057681480TRLO0 1989 98.50 XLON 12:13:12 00057681503TRLO0 1370 98.20 XLON 12:27:28 00057681889TRLO0 1145 98.20 XLON 12:29:45 00057681919TRLO0 2085 99.60 XLON 13:21:05 00057684166TRLO0 2532 99.40 XLON 13:21:05 00057684168TRLO0 2000 99.70 XLON 13:21:05 00057684167TRLO0 1991 99.60 XLON 13:30:03 00057684480TRLO0 2000 99.70 XLON 13:30:03 00057684481TRLO0 79 99.30 XLON 13:33:04 00057684708TRLO0 1984 99.30 XLON 13:33:04 00057684707TRLO0 117 99.30 XLON 13:33:04 00057684706TRLO0 19 99.30 XLON 13:33:04 00057684705TRLO0 1795 99.60 XLON 14:04:15 00057686154TRLO0 609 99.60 XLON 14:05:13 00057686188TRLO0 1508 99.70 XLON 14:26:44 00057687349TRLO0 910 99.70 XLON 14:26:44 00057687348TRLO0 1847 99.70 XLON 14:32:53 00057687782TRLO0 621 99.70 XLON 14:32:53 00057687783TRLO0 2142 99.70 XLON 14:33:15 00057687882TRLO0 2175 100.00 XLON 15:09:55 00057690475TRLO0 2135 99.90 XLON 15:19:03 00057691115TRLO0 414 99.70 XLON 15:22:00 00057691288TRLO0 658 99.70 XLON 15:22:00 00057691287TRLO0 1324 99.70 XLON 15:22:00 00057691286TRLO0 2372 100.00 XLON 15:50:32 00057693018TRLO0 788 100.00 XLON 16:15:02 00057694405TRLO0 902 100.00 XLON 16:15:02 00057694411TRLO0 516 100.00 XLON 16:15:02 00057694410TRLO0 516 100.00 XLON 16:15:02 00057694412TRLO0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN: IE00BWY4ZF18 Category Code: POS TIDM: CRN LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 148976 EQS News ID: 1302251 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1302251&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

March 15, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)