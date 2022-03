DGAP-News: home24 SE / Schlagwort(e): Sonstiges

home24 SE: home24 führt kuratierten Marktplatz für Dritthändler ein und erschließt dadurch gezielt komplementäre Sortimente



15.03.2022 / 09:00

HOME24 FÜHRT KURATIERTEN MARKTPLATZ FÜR DRITTHÄNDLER EIN UND ERSCHLIESST DADURCH GEZIELT KOMPLEMENTÄRE SORTIMENTE home24 investiert in den Ausbau des Sortiments über einen kuratierten Marktplatz für Dritthändler und setzt damit seinen Wachstumskurs fort.

Durch ausgewählte Partnerschaften mit spezialisierten Anbietern aus dem Home & Living-Bereich werden bestehende Kategorien erweitert und neue Kategorien erschlossen.

Neben dem wichtigen Eigenmarkensortiment, das kürzlich durch die Butlers-Übernahme weiter gestärkt wurde, rundet der Marktplatz das Drittmarken-Sortiment ab.

Der Start für den Marktplatz ist im Sommer 2022 geplant.

Berlin, 15. März 2022 - home24, einer der führenden Online-Anbieter im Bereich Home & Living, plant noch im Sommer diesen Jahres den Start eines kuratierten Marktplatzes. Das Unternehmen öffnet sich damit für ausgewählte Marken und Handelspartner, um das bestehende Sortiment komplementär zu erweitern. Mit mehr als zwei Millionen aktiven Kundinnen und Kunden, mehr als 70 Millionen Online-Besuchen in Europa im vergangenen Jahr und einer strategischen Integration von Online- sowie Offline-Kanälen ist home24 eine attraktive Plattform für Marken und Händler aus dem Home & Living-Sektor.



"Mit dem Marktplatz sind wir in der Lage Lücken im bestehenden Angebot zügig zu schließen, diversifizieren unser Sortiment maßgeblich und machen einen wesentlichen Schritt, um den Wünschen unserer Kundinnen und Kunden künftig noch besser zu begegnen", sagt Marc Appelhoff, CEO von home24. Der offizielle Start des Marktplatzmodells in Deutschland ist für den Sommer 2022 geplant. Die weiteren europäischen Märkte sollen sukzessive ab 2023 folgen.



Den Aufbau des Marktplatzes verantwortet Tobias van der Linden, der das Führungsteam seit Ende vergangenen Jahres verstärkt. Zuvor war er bei Amazon für einen Großteil des Lieferantenneugeschäfts in Deutschland zuständig. "Bei der Auswahl der Händler legen wir großen Wert auf Qualität, Fachexpertise und Verlässlichkeit, um unser Serviceversprechen weiterhin zu erfüllen und die Kundinnen und Kunden an die home24-Plattform zu binden", führt van der Linden an. Auf der technischen Seite arbeitet der Online-Händler mit Mirakl, der branchenweit ersten und fortschrittlichsten SaaS-Plattform für Unternehmensmarktplätze, zusammen, um das Dritthändlerangebot in den bestehenden home24-Shop zu integrieren und ein nahtloses Einkaufserlebnis für Kundinnen und Kunden zu schaffen.



Neben dem aktuell laufenden Aufbau der technischen Infrastruktur ist home24 bereits in Gesprächen mit zahlreichen Anbietern, die ihr Sortiment über die home24-Plattform vermarkten wollen.



ÜBER HOME24

home24 ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 150.000 Home & Living-Produkten in Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte ab einem Bestellwert von 30 Euro - unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken. home24 ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A14KEB5). Die Aktie von "Mobly" wird am brasilianischen Novo Mercado von B3 gehandelt (ISIN BRMBLYACNOR5). Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.home24.com



ÜBER MIRAKL

Mirakl bietet die branchenweit erste und ausgereifteste SaaS-Plattform für Enterprise-Marktplätze. Mit Mirakl können Unternehmen aller B2B- und B2C-Branchen Marktplätze schneller launchen, stärker skalieren und sicher betreiben, um die steigenden Erwartungen von Kunden zu übertreffen. Plattformen sind der neue Wettbewerbsvorteil im E-Commerce. Um das volle Potenzial des Plattform-Geschäftsmodells für sich zu erschließen, entscheiden sich die beliebtesten Marken der Welt aufgrund der ganzheitlichen Lösung bestehend aus Technologie, Know-how und dem Mirakl-Connect-Ökosystem für Mirakl. Unternehmen wie ABB, Astore by AccorHotels, Best Buy Canada, Carrefour, Catch, Changi Airport, Darty, The Kroger Co., Leroy Merlin, Maisons du Monde, Metro und Toyota Material Handling werden so in die Lage versetzt, schnell und agil zu agieren und zu skalieren, um sich in der sich verändernden E-Commerce-Landschaft durchzusetzen. Mehr Informationen unter www.mirakl.de.



PRESSEKONTAKT:

Fiona Kleinert

Communications Manager

+49 30 2016 329 418

fiona.kleinert@home24.de



RECHTLICHER HINWEIS:

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder home24 noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrunde liegenden Annahmen. home24 übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

