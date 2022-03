Tesla macht es schon wieder. Nachdem der E-Autobauer erst letzte Woche die Preise einiger Modelle auf der US-Website angehoben hatte, folgte nun die nächste Anpassung. Die Aktie gerät unterdessen erneut unter Druck und notiert nun unmittelbar an einer kritischen Marke. Das sind die Details.Tesla hat am Dienstag die Preise in China und den USA zum zweiten Mal innerhalb weniger als einer Woche erhöht. Die Preiserhöhungen sind vor allem auf steigende Rohstoffkosten infolge des Kriegsbeginns in der ...

