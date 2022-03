Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die konjunkturelle Stimmungslage wird einen heftigen Dämpfer bekommen, so die Analysten der Helaba.Was seit Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine erwartet werde, dürfte sich nun in Zahlen zeigen. Der hierzulande vielbeachtete ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen stehe am Vormittag zur Veröffentlichung an. Die sentix-Umfrage habe bereits gezeigt, dass sich die Perspektiven deutlich eintrüben würden und so sollte ein massiver Rückgang auch des ZEW-Erwartungssaldos nicht überraschen. Gegenüber der Konsensschätzung würden die Analysten aufgrund dessen Enttäuschungspotenzial ausmachen. Auch wenn die parallel erhobene Lageeinschätzung stabil bleiben sollte, dürfte die Indikation für das kommende ifo Geschäftsklima Deutschland per saldo sehr negativ ausfallen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...