Der Flughafenbetreiber hat am Dienstag-Morgen seinen Jahresabschluss für 2021 vorgestellt. Die Zahlen fielen überraschend stark aus. Fraport war im vergangenen Jahr in die Gewinnzone zurückgekehrt und rechnet auch in diesem Jahr mit einer weiteren Erholung. Doch der Ausblick für das laufende Jahr enttäuscht. Die Fraport-Aktie sackt ab. Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport ist im zweiten Corona-Jahr 2021 dank einer Erholung des Passagierverkehrs in die Gewinnzone zurückgekehrt. Auch wegen krisenbedingter ...

