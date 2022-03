Was ist mit der Bechtle-Aktie (WKN: 515870) los? Seit Jahresanfang verlor sie schon 29,8 %. Heute bekommen wir sie für schlanke 44,16 Euro (Stand: 14. März 2022). Zum Vergleich: Im November 2021 erreichte der Kurs seinen Höchststand. Damals stand er bei 65,14 Euro. Von solchen Marken ist Bechtle mittlerweile weit entfernt. Ist das Unternehmen jetzt also so günstig bewertet, dass wir einsteigen können? Die Geschäfte laufen weiterhin gut Der IT-Dienstleister steigerte seinen Umsatz im vergangenen ...

