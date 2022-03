Der deutsche Solar-Autobauer Sono steigt in das Erprobungsprogramm seines Kleinwagens Sion ein. Insgesamt will das Unternehmen mehr als drei Dutzend Fahrzeuge bauen und noch in diesem Jahr das finale Design des Sion präsentieren. Ab 2023 ist dann die Serienfertigung geplant. Den Aktienkurs konnte die Ankündigung nicht beleben.Die Flotte zur Serienvalidierung soll insgesamt 37 Fahrzeuge umfassen, bestehend aus 16 Gesamtfahrzeugen und 21 Versuchsträgern. Mit ihnen will das Unternehmen in den kommenden ...

