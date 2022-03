DJ IPO/VW: Halten an Porsche-Börsengang im 4. Quartal fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen hält trotz der Unsicherheit am Markt infolge des Kriegs in der Ukraine an den Plänen für einen Börsengang der Sportwagentochter Porsche fest. "Wir sind überzeugt, dass eine Börsennotiz der Porsche AG ein vorteilhafter Schritt ist", sagte VW-Finanzvorstand Arno Antlitz während der Jahrespressekonferenz. Man gehe aktuell weiter davon aus, das Zeitfenster im vierten Quartal 2022 nutzen zu können.

March 15, 2022

