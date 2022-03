Die Lage am Kapitalmarkt ist zunehmend angespannt, da sich weitere Herausforderungen auf die Weltwirtschaft zubewegen. Zum einen Schauen die Anleger auf die US-Notenbank, die am Mittwoch ein Statment abgibt. Zum anderen belasten weiter der Ukraine-Krieg und eine neue Corona-Welle in China, die schon jetzt zu weiteren Produktionsstörungen führt.

Den vollständigen Artikel lesen ...