Linz (www.anleihencheck.de) - Im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank FED morgen am Abend, erwarten wir heute Stimmungsindikatoren in Deutschland und auch in Amerika, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die aktuelle Stimmung habe sich natürlich aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen deutlich eingetrübt. Ob der Krieg auch in Amerika so gravierende Auswirkungen habe, bleibe abzuwarten. Nichtsdestotrotz werde in dieser Woche der Zinserhöhungszyklus durch die US-Notenbank beginnen. Die FED werde die wirtschaftlichen Auswirkungen genau beobachten und ihre Schlüsse daraus ziehen. Wie viele Erhöhungen es letztendlich würden, sei aufgrund der aktuellen Lage nicht abschätzbar. Der Kurs des Euro könne sich im Moment ganz gut halten. An der weiten Handelsbandbreite zwischen 1,0800 und 1,1070 halten wir fest, so Oberbank. ...

