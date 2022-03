Bonn (www.anleihencheck.de) - Nach monatelangen Beratungen und Debatten wird jetzt allgemein erwartet, dass der Offenmarktausschuss der FED die erste Anhebung der Leitzinsen seit Dezember 2018 ankündigt, so die Analysten von Postbank Research.Die von den Analysten erwartete Zinserhöhung um 25 BP erfolge diese Woche zu einem komplizierten Zeitpunkt für die internationalen Kapitalmärkte. Die Verbraucherpreisinflation zeige keine Zeichen für ein Abflauen (in der letzten Woche sei ein Indexanstieg von 7,9% ggü. Vj. gemeldet worden), während der Konflikt in der Ukraine intensiver werde und das Angebot wesentlich beeinträchtigen dürfte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...