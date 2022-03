Düsseldorf (ots) -- Ericsson hat seine Nachhaltigkeitsziele für 2021 erreicht und sich neue Ziele für das kommende Jahr und darüber hinaus gesetzt.- Schwerpunkte sind Energieeffizienz und das Vorhaben bis 2040 in der gesamten Wertschöpfungskette eine Netto-Nullbilanz zu erreichen - unternehmensintern soll das Ziel sogar schon bis 2030 umgesetzt werden.- Heather Johnson, Head of Sustainability and Corporate Responsibility, Ericsson: "Wir haben im Jahr 2021 bedeutende Fortschritte auf dem Weg zu unseren Nachhaltigkeitszielen gemacht und setzen uns jetzt noch ambitioniertere Ziele für die Zukunft."Ericsson veröffentlichte vor Kurzem seinen Nachhaltigkeits- und Corporate Responsibility-Bericht 2021, der die Leistungen des Unternehmens in den Bereichen verantwortungsbewusstes Wirtschaften, ökologische Nachhaltigkeit und digitale Integration beleuchtet."Unsere auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Lösungen und Partnerschaften schaffen echte Vorteile für unsere Kunden und unsere Stakeholder", sagt Heather Johnson, Head of Sustainability and Corporate Responsibility bei Ericsson. "Sie schaffen aber auch Werte für die Gesellschaft, sei es durch die Reduzierung von Emissionen in verschiedenen Branchen, die Schaffung energieeffizienterer Netze oder die Überwindung der digitalen Kluft. Wir haben im Jahr 2021 bedeutende Fortschritte auf dem Weg zu unseren Nachhaltigkeitszielen gemacht und setzen uns jetzt noch ambitioniertere Ziele für die Zukunft."Ergebnisse und HighlightsNet Zero: 2021 hat sich Ericsson das langfristige Ziel gesetzt, bis 2040 in seiner gesamten Wertschöpfungskette klimaneutral zu sein. Um dieses Ziel zu erreichen, wird Ericsson auf die 1,5°C-Klimaziele des Pariser Abkommens hinarbeiten.Der erste wichtige Meilenstein ist das Erreichen von Netto-Null-Emissionen aus den eigenen Aktivitäten des Unternehmens bis 2030 - sowie die Reduzierung der Emissionen um 50 Prozent im Unternehmensportfolio und der Lieferkette bis 2030.Energieeffizienz: Um die Kundenerwartungen zu erfüllen und der Telekommunikationsbranche dabei zu helfen, Net Zero zu erreichen, hat Ericsson innovative Lösungen entwickelt, die es den Betreibern ermöglichen, so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen und gleichzeitig das erwartete Wachstum des Datenverkehrs zu bewältigen, um den Anforderungen sowohl der aktuellen als auch der zukünftigen 5G-Netze gerecht zu werden.Ericsson erreichte 2021 bei den ausgelieferten Radio System-Funkgeräten eine Energieeinsparung von 36 Prozent im Vergleich zum alten Portfolio und übertraf damit das festgelegte und wissenschaftlich fundierte Ziel von 35 Prozent ein Jahr früher als geplant.Im Laufe des vergangenen Jahres brachte das Unternehmen außerdem eine Reihe von ultraleichten Massive-MIMO-Funkgeräten auf den Markt, die 10 Prozent energieeffizienter sind, als die vorherige Generation.Digitale Inklusion: Die digitale Kluft ist nach wie vor eine der größten Herausforderungen für die weltweite wirtschaftliche Entwicklung, denn rund 2,9 Milliarden Menschen sind noch immer offline. Mit innovativen Technologien und Services schafft Ericsson gemeinsam mit seinen Partnern und Kunden neue Wege, um Bevölkerungsgruppen zu vernetzen und das Leben zu verbessern. Letztes Jahr setzte Ericsson seine Partnerschaft mit UNICEF zur Unterstützung der Giga-Initiative fort, um dabei zu helfen, Schulen in 35 Ländern zu erfassen und ihre Konnektivität bis Ende 2023 zu bewerten.Ericsson hat sich außerdem verpflichtet, bis 2025 eine Million Kinder und Jugendliche zu fördern, indem es ihnen im Rahmen der vom Weltwirtschaftsforum unterstützten EDISON Alliance 1 Billion Lives Challenge Zugang zu digitalen Lern- und Kompetenzentwicklungsprogrammen verschafft.Der Nachhaltigkeits- und Corporate Responsibility-Bericht von Ericsson ist Teil des Jahresberichts des Unternehmens und wird von einer unabhängigen dritten Partei extern geprüft. 