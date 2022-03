Bereits am Freitagabend hat der Volkswagen-Konzern die Zahlen zum abgelaufenen Jahr vorgelegt. Am Dienstag folgte nun auch die Präsentation der Bilanz des Autobauers. Die Themen und was die Aktie macht. Volkswagen hat seinen Gewinn im abgelaufenen Jahr deutlich gesteigert. Das lag neben Milliardeneinsparungen und höheren Fahrzeugpreisen auch an Sanierungserfolgen in einigen Regionen. Eine davon war etwa Südamerika, wo der Autobauer wegen einer verfehlten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...