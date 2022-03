Bonn (www.anleihencheck.de) - In den USA sind die Bedingungen für eine Leitzinswende erfüllt, so die Analysten von Postbank Research.Nach Einschätzung der Postbank werde die US-Notenbank Federal Reserve (FED) den Leitzins nun schrittweise anheben. Die geldpolitische Normalisierung dürfte künftig einen kontinuierlichen Aufwärtsdruck auf die Renditen langfristiger US-Staatsanleihen ausüben. Allerdings könnten die geopolitischen Spannungen in den kommenden Monaten vermehrt starke Renditeschwankungen auslösen und die Nachfrage nach bonitätsstarken Staatspapieren hoch halten. Die Renditeprognose bleibe vorerst unverändert: Zehnjährige US-Staatsanleihen könnten demnach im März 2023 mit 2,4% rentieren, zweijährige Papiere mit 2,1%. Die Realrenditen dürften leicht negativ bleiben. ...

