SmartStream Technologies, ein Anbieter von Lösungen für das Transaction Lifecycle Management (TLM) im Finanzbereich, erklärte heute, wie seine KI-gestützte Technologie in Kombination mit speziellen Referenzdaten in der Cloud Unternehmen dabei unterstützen wird, ihren Meldepflichten nachzukommen.

Es handelt sich um die branchenweit erste Lösung, die Referenzdaten mit Abgleichen mit SmartStream RDU (Reference Data Utility) und SmartStream Air (Artificial Intelligence Reconciliations) kombiniert. Die neue Lösung Transaction Reporting Reconciliation and Reporting Decision Control wird für die MiFID II umfassende Offenlegungsmöglichkeiten bieten.

SmartStream hat dieses neue Produkt entwickelt, um Finanzunternehmen dabei zu helfen, für Aufsichtsbehörden darzulegen, dass ihr Transaktionsmeldeprozess vollständig und akkurat ist. Das Kernstück dafür stellt die KI-basierte Anwendung SmartStream Air dar, welche hochkomplexe und umfangreiche Datenmengen in der Cloud verarbeitet. Sie stimmt alle Felder ab, die Unternehmen zur Erfüllung der MiFID II hinsichtlich Transaktionsmeldungen ausfüllen müssen und bietet so einen Abgleich nahezu in Echtzeit. SmartStream Air verarbeitet unterschiedliche Datenstrukturen, die normalerweise in den Quellsystemen von Finanzinstitutionen vorliegen. Mit dem neuen Produkt können Unternehmen nun die Integrität ihrer Daten belegen ohne den Aufwand und die Kosten, die bei einigen Abstimmungssystemen einhergehen.

SmartStream Air wird durch die Programmierschnittstelle von SmartStream RDU ergänzt, um Unternehmen zu ermöglichen zu prüfen, ob ein Finanzinstrument an einem Handelsplatz gehandelt wird (ToTV für Traded on a Trading Venue) und daher angabepflichtig ist. SmartStream RDU wird umfassende Daten von Aufsichtsbehörden und Branchenverbänden bieten, die Unternehmen bei ihren Handels- und Transaktionsmeldungen helfen und diese unter anderem in zu hohem oder zu niedrigem Maße verhindern.

Jethro MacDonald, Product Manager Innovations Lab, SmartStream, erklärt: "Die FCA ergreift zweifelsohne bereits jetzt strikte Maßnahmen und hat kürzlich hohe Geldbußen seitens Banken an Stellen auferlegt, wo sie der Ansicht ist, dass weitreichend und langfristig versagt wurde. Die Erfüllung der Anforderungen der MiDIF II hinsichtlich Transaktionsmeldungen ist komplex und auch der Beleg der Datenintegrität gegenüber Aufsichtsbehörden kann für Unternehmen eine echte Belastung sein.Diese neue Lösung wird Investmentfirmen eine unschätzbar wertvolle Kontrolle geben und ihnen ermöglichen, sowohl Daten als auch Unregelmäßigkeiten bei Meldungsentscheidungen in einem Kontrollrahmen zu identifizieren und Aufsichtsbehörden zu zeigen, dass alle notwendigen Schritte unternommen wurden, um sicherzustellen, dass die Transaktionsmeldungen sowohl vollständig als auch genau sind."

Darüber hinaus wird die Lösung auch Marktteilnehmern die nötigen Daten liefern, die ihre Entscheidungen stützen, ob sie etwas melden sollen oder nicht und ob diese Entscheidung von Aufsichtsbehörden in Frage gestellt werden sollte. In der Zukunft könnte es sogar möglich sein, anonymisierten Korrelationen zwischen Benutzern herzustellen, die eine Richtgröße darstellen, sodass Unternehmen prüfen können, ob ihre Meldungen im Einklang mit denen von vergleichbaren anderen Unternehmen stehen.

