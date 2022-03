Encavis Aktie - seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine haben Windenergie-Aktien einen grossen Teil der negativen Kursentwicklung seit November letzten Jahres "aufgeholt". So auch bei Encavis. Die ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003) hat sich dem Aufbau eines Portfolios von Wind- und Solaranlagen verschrieben und setzt diese Zielsetzung, in Zahlen "gegossen"in der "FAST Forward 2025"-Strategie konsequent um. Ein Marathonlauf, kein Sprint. Auf jeden Fall passen die vorläufigen Zahlen 2021 "ins Bild": Prognose vom 17.11.2021 "locker erfüllt" - Encavis Aktie liefert ab Zuletzt am 17.11.2021 bekräftigte ...

