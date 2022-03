(shareribs.com) Kiel 15.03.2022 - Der Batterieproduzent Northvolt hat den Bau einer großen Batteriefabrik in Schleswig-Holstein angekündigt. Eine entsprechende Vereinbarung wurde unterzeichnet. Die Inbetriebnahme liegt Jahre in der Zukunft. Kaum eine Woche vergeht, in der nicht über den Bau einer neuen Batteriefabrik berichtet wird. Nachdem die Unternehmen jahrelang den Trend hin zur Elektromobilität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...