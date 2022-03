DGAP-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Sonstiges

Technologieführer MAPAL beauftragt ecotel mit umfassendem Managed Service Vertrag zur globalen Vernetzung von Standorten und Mitarbeitern Düsseldorf, 15. März 2022

Die ecotel communication ag wurde von dem weltweit führenden Anbieter von Präzisionswerkzeugen, der MAPAL Dr. Kress KG, mit der Vernetzung aller Unternehmensstandorte, individuellen Sicherheitslösungen sowie weiteren individuellen Managed Services beauftragt. Der Auftrag umfasst einen langfristigen Rahmenvertrag für die vernetzte Unternehmenskommunikation von zunächst acht deutschen Standorten in Form eines Virtual Private Network (VPN). ecotel wird das neue Unternehmensnetz auf Basis der MPLS-Technologie an sämtlichen deutschen Standorten mit performanten Glasfaser-Leitungen ausstatten. Damit wird die technologische Grundlage für die fortlaufenden Digitalisierungsmaßnahmen des Präzisionswerkzeugherstellers geschaffen - mit Bandbreiten von bis zu 1 Gbit/s für alle Standorte. Die Unternehmenszentrale in Aalen ist voll redundant mit einer leistungsstarken 2 Gbit/s Anbindung ausgestattet worden. Für zusätzliche Ausfall-Sicherheit wurden die Haupt- und Backup-Datenleitungen der Zentrale über zwei verschiedene Infrastruktur-Partner realisiert. Grundlage dafür bildet die Multi-Carrier-Plattform von ecotel. Ein zentraler Internet-Break-Out, der in zwei ecotel Rechenzentren redundant bereitgestellt wird, rundet mit je einem von ecotel gemanagten, hochverfügbaren Firewall-Cluster die Sicherheit des Datennetzes ab. Darüber hinaus kommt die ecotel Option Multi-Cloud-Connect für die gesicherte, private Anbindung des VPN an die Microsoft Azure-Cloud zum Einsatz. Als nächste Ausbau-Stufe folgt die Integration der internationalen Standorte von MAPAL in Europa und Übersee in das Firmen-Netzwerk. Auch die sichere Einbindung der mehr als 2.000 mobilen Mitarbeiter auf Basis der Firewall-Infrastruktur ist im Konzept berücksichtigt und in weiteren Phasen vorgesehen. Dr. Erwin Schuster, CIO der MAPAL Gruppe, erklärt: "Für die nachhaltige Digitalisierung unserer Prozesse brauchen wir dauerhaft einen innovativen und zuverlässigen Partner auf Augenhöhe. An ecotel schätzen wir den engen Austausch über kurze Kontakt-Wege und die gemeinsame Ausarbeitung eines passgenauen Lösungskonzeptes, das exakt auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist." "Wir freuen uns über das Vertrauen von MAPAL und sind stolz, langfristiger Partner für den Technologieführer sein zu dürfen", betont Markus Hendrich, Co-Vorsitzender des Vorstandes der ecotel communication ag. "Mit unserer skalierfähigen Infrastruktur und unserem Know-How, kundenindividuelle Anforderungen professionell abbilden zu können, bedienen wir auch komplexe Anforderungen wie die von MAPAL. Für uns steht der Kunde und sein Geschäft stets im Vordergrund - wir passen uns gerne seinen Wünschen an." In der Zielgruppe mittelständischer Unternehmen hat sich ecotel mit innovativen und marktgerechten ITK-Lösungen als führender Qualitätsanbieter erfolgreich etabliert. Selbst international agierende deutsche Großunternehmen schätzen die hohe Flexibilität und Lösungskompetenz und setzen bei ganzheitlichen Kommunikationskonzepten nebst Anbindung einzelner Auslands-Standorte zunehmend auf die Software- und Cloud-basierten Lösungen von ecotel. Über die ecotel communication ag:

Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und auf die Vermarktung von Informations- und Telekommunikationslösungen in verschiedenen Segmenten spezialisiert. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaften und Beteiligungen beschäftigt ecotel ca. 300 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit über 50.000 Kunden und stellt rund 50.000 Datenanschlüsse und über 360.000 Sprachkanäle bereit. Hinweis:

