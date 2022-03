Erfurt (ots) -Das schüchterne Mädchen Engel kann plötzlich Wünsche erfüllen und wird von einer Außenseiterin zur beliebten Schülerin. Auf ein zauberhaftes Abenteuer mit einer wunscherfüllenden Uhr und wahrer Freundschaft kann sich die ganze Familie am 18. März um 19:30 Uhr in der Lollywood-Spielfilmpremiere "Engel - Wenn Wünsche wahr werden" (KiKA) freuen - auch auf kika.de und im KiKA-Player abrufbereit.Engel ist ein zurückhaltendes Mädchen, das besonders in der Schule neben den angesagten Schülerinnen untergeht. Doch auf ihre beste Freundin Keesje ist Verlass und zusammen sind sie ein super Gespann. Engel hat ein relativ gewöhnliches Leben. Ihre Eltern sind Wissenschaftler*innen, die oft ins Ausland reisen. Ihr Onkel passt während der Abwesenheit ihrer Eltern auf seine Nichte auf. Eines Tages passiert auf Engels Schulweg etwas Sonderbares. Sie stolpert und entdeckt im Fallen eine goldene Taschenuhr. Das Geheimnis der Uhr: Sie lässt alle Wünsche der Finderin wahr werden. Plötzlich ist Engel bei allen beliebt. Zunächst will sie dieses Geheimnis für sich behalten, doch dann weiht sie ihre beste Freundin Keesje ein, wünscht sich das Falsche und eine Sache nach der anderen geht schief.Der niederländische Familienfilm ist nach einem Buch der Autorinnen Isa Hoes und Vlinder Kamerling entstanden sowie durch Incredible Film und Phanta Basta! produziert worden. Verantwortlich bei KiKA zeichnet Corinna Schier.Weitere Informationen und Fotos finden Sie zeitnah im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5171323