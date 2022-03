Nach gut laufenden Geschäften in 2021 ist der Motorenbauer Deutz (WKN: 630500) in die Gewinnzone zurückgekehrt und schüttet nach zwei Jahren Pause wieder eine Dividende aus. Der Ausblick für 2022 ist zwar vorsichtig optimistisch; dem Geschäft der Kölner fehlt es jedoch weiterhin an Konjunkturresistenz und auch der Fortschritt mit alternativen Antrieben ist bislang überschaubar. Lohnt sich langfristig dennoch ein Investment? Die Deutz AG mit Sitz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...