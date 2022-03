DJ Kipepeo-Clothing: fair fashion und sozialer Support für Schulen in Ostafrika - Stuttgarter Firma produziert individuell für Unternehmen, Schulen oder Label

Stuttgart (pts024/15.03.2022/12:55) - Das Sozialunternehmen Kipepeo-Clothing will mit einem einfachen Konzept die Welt verändern: In Schulen in Kenia und Tansania zeichnen Kinder diverse Motive, etwa Tiere oder Landschaften, und senden diese an den Stuttgarter Martin Kluck. Dieser bringt Zeichnungen auf seine T-Shirts und Kleidungsstücke und unterstützt durch die Verkaufserlöse eben jene Schulen, aus denen die Zeichnungen kamen. Nebenbei produziert Kipepeo auch Kleidung für andere Unternehmen, die damit ebenfalls Bildungsprojekte in Ostafrika unterstützen möchten. Bei einem Wettbewerb im Rahmen des Interreg Central Europe Projekts "CE-RESPONSIBLE" wurde das Social Start-up als eines von 10 Unternehmen mit innovativen Ideen zur Zusammenarbeit mit etablierten Unternehmen (Corporates) ausgewählt.

Kipepeo unterstützt Schulen in Ostafrika durch T-Shirt-Verkauf

Das Stuttgarter Sozialunternehmen Kipepeo-Clothing produziert Kleidung für Erwachsene, Kinder und Babys, die zu 100 Prozent in Tansania und Kenia wertgeschöpft und hergestellt wird. Vom Anbau der Bio-Baumwolle, über das Spinnen der Garne bis zum fertigen Kleidungsstück erfolgt die Herstellung dabei in einem Radius von 500 Kilometern bei inhabergeführten, lokalen Familienbetrieben.

Das Besondere an Kipepeo-Produkten sind die Designs. Alle Motive entstehen während des regulären Schulalltags an Kipepeo-Partner*innen-Schulen in Ostafrika. Durch den Verkauf der Produkte werden gezielt die Schulen unterstützt, an denen die jeweiligen Motive entstanden sind. Der Support erfolgt durch die Bezahlung von Schulgebühren, Schulutensilien und dem Bau neuer Schulgebäude.

Das Unternehmen schafft auf diese Weise sichere Arbeitsplätze in Kenia und unterstützt gleichzeitig Schulen und Bildung in Ostafrika durch den Kipepeo-Cycle, einen sozial ausgerichteten Kreislauf, der auf den grundlegenden Prinzipien von Ökologie, Fairness, und Nachhaltigkeit basiert. Der Verkauf von Kipepeo-Produkten erfolgt hauptsächlich über den eigenen Onlineshop und ab März 2022 auch im Laden in Stuttgart.

Kipepeo als Partner für dein Unternehmen

Neben den eigenen Produkten produziert das Stuttgarter Team auch individuelle Erwachsenen- und Kinderbekleidung für Brands, Unternehmen und Schulen. Kipepeo richtet sich dabei an Firmen, die Interesse an eigener (Team/Arbeits-) Kleidung haben, wie Gründer Martin Kluck erklärt: "Für Partner*innen kümmern wir uns um die Herstellung personalisierter Kundengeschenke oder Arbeitskleidung und den Import der Produkte. Unternehmen profitieren dabei von qualitativ hochwertiger, fairer Kleidung und vom positiven und vertrauenswürdigen Image von Kipepeo-Clothing. Zudem erhalten unsere Kund*innen eine Subdomain zur Integration auf der eigenen Webseite, die die komplette Wertschöpfungskette in Ostafrika zeigt."

Die Herstellung aller Kipepeo-Produkte findet vom Anbau der Bio-Baumwolle bis zum fertigen Kleidungsstück auf lokaler Ebene in Tansania und Kenia statt. Durch diesen wirtschaftlichen Ansatz wird die Unterstützung von sozialen Projekten in Ostafrika garantiert. Kipepeo-Unternehmens-Partner*innen helfen so mit ihren Aufträgen bei der Etablierung und Weiterentwicklung sozialer Projekte in Ostafrika.

Mehr dazu unter: https://www.kipepeo-clothing.com/de/produktion-fuer-dein-label

Kontakt: Kipepeo-Clothing Friedrich-Scholer-Str. 13/4 70469 Stuttgart

Martin Kluck E-Mail: info@kipepeo-clothing.com

Über Kipepeo-Clothing Das Stuttgarter Unternehmen Kipepeo-Clothing produziert Bekleidung, die zu 100% bei inhabergeführten Familienbetrieben in Tansania und Kenia hergestellt wird - vom Anbau der Bio-Baumwolle bis zum fertig bedruckten Kleidungsstück. Die Motive entstehen dabei während des regulären Schulalltags an den Partner*innen-Schulen in Ostafrika. Durch den Verkauf werden jene Schulen unterstützt, an denen die jeweiligen Motive entstanden sind und zudem langfristige, sichere Arbeitsplätze in den Partner*innen betrieben geschaffen. https://www.kipepeo-clothing.com/de

Über CE RESPONSIBLE Im Rahmen des Interreg Central Europe Projekts CE RESPONSIBLE haben es sich 11 Partner aus 9 EU-Ländern zur Aufgabe gemacht, soziale Unternehmer*innen zu unterstützen und sie mit etablierten Unternehmer*innen aus anderen Branchen zusammenzubringen. Das Projektkonsortium besteht aus Partner*innen aus Deutschland, Italien, Kroatien, Österreich, Polen, der Slowakei, Slowenien, der Tschechischen Republik und Ungarn. In Deutschland kümmert sich ikosom im Rahmen des Projekts um die Umsetzung diverser Aktivitäten.

Auf der Plattform https://www.Net4SocialImpact.eu finden Sozialunternehmer*innen und verantwortungsvolle For-Profit Unternehmer*innen eine Datenbank mit wertvollen Ressourcen zu unterschiedlichen Themen, u.a. zu Finanzierungsmöglichkeiten, Mentoring-Angeboten, Weiterbildungsservices, Vernetzungsmöglichkeiten oder hilfreichen Tools. Ziel der Plattform ist es, unterschiedliche Unternehmen und Projekte miteinander zu vernetzen und eine Community rund um Impact-Themen aufzubauen.

