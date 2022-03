Bonn (ots) -Einen Tag vor der internationalen Geberkonferenz für den Jemen warnt die Hilfsorganisation CARE vor einer drohenden Hungerkatastrophe für die Bevölkerung. Laut neuesten Zahlen des IPC (Integrated Food Security Phase Classification) könnten zur zweiten Jahreshälfte etwa 19 Millionen Menschen von Hunger und rund 1,3 Millionen stillende und schwangere Frauen von akuter Unterernährung betroffen sein. Eine verheerende Prognose, die durch fehlende Getreide- und Öl-Lieferungen aus der Ukraine und Russland noch dramatischer ausfallen könnte."Die Folgen des Krieges in der Ukraine gehen weit über die Landesgrenze und Europa hinaus. Während Millionen von Menschen aus der Ukraine zur Flucht gezwungen werden, kommen gleichzeitig wichtige Getreide- und Öllieferungen an Länder wie den Jemen zum Erliegen. Um eine weitreichende Hungerkatastrophe im Jemen zu verhindern, müssen jetzt genügend finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden", sagt Aaron Brent, CARE-Länderdirektor im Jemen.Der humanitäre Bedarf für den Jemen, den die Vereinten Nationen erheben, war im vergangenen Jahr nur zu knapp 61 Prozent finanziert. Rund 11 Prozent dieser Summe wurden von der deutschen Regierung beigetragen. In Anbetracht der katastrophalen Lage muss die deutsche Regierung in diesem Jahr ihren Beitrag weiter erhöhen, um auf die drohende Hungerkatastrophe zu reagieren."Im Jemen herrscht eine der größten humanitären Krisen weltweit. Ende des Monats jährt sich der Krieg im Land zum siebten Mal. Die Menschen haben schlichtweg keine Reserven mehr. Insbesondere für Frauen und Mädchen fehlen Einkommensmöglichkeiten und Perspektiven, daher steigt das Risiko, dass sie sich etwa für sexuelle Dienste anbieten, um überleben zu können", warnt Brent.CARE arbeitet seit 1992 im Jemen. Aktuell erreicht die CARE-Hilfe jährlich rund 2,8 Millionen Menschen in 14 Regierungsbezirken. CARE unterstützt Frauen, Kinder und Männer im Jemen mit Lebensmitteln, der Versorgung mit sauberem Wasser und anderen Hygienemaßnahmen. Gleichzeitig fördert CARE insbesondere die Gesundheit und wirtschaftliche Ausbildung von Frauen und Mädchen.Unterstützen Sie die CARE-Hilfe mit Ihrer Spende für Menschen im Jemen:Sparkasse KölnBonnIBAN: DE93 3705 0198 0000 0440 40BIC: COLSDE33www.care.de/spendenPressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland e.V.Stefan BrandTel.: +49 (0) 228 975 63 -42Mobil: +49 (0) 170 74 48 600E-Mail: brand@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6745/5171415