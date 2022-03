Thema heute:

Büroarbeit im Wandel

Die Büroarbeitswelt ist im Wandel. Begriffe wie "New Work" stehen für eine neue Kultur eines mobilen und flexiblen Arbeitens. Wann, wie und wo gearbeitet wird, entscheiden in vielen Unternehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Abstimmung mit der Geschäftsführung selbst.

Dadurch entstehen erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten für ein Rücken- und Stoffwechselgesundes Rhythmisieren von Arbeitsprozessen. Die Vorteile sind laut Dr. Breithecker vielfältig.

Dr. Dieter Breithecker:

"Eine bessere Work-Life-Balance, höhere Arbeitsmotivation, positive Auswirkungen auf die körperliche und geistige Gesundheit und weniger Arbeitsausfalltage. Voraussetzung ist: Wir bleiben nicht permanent sitzen und nutzen die Chance, unsere Arbeitsprozesse mit mehr Wechselhaltungen und Bewegung zu bereichern".

In einer solchen Arbeitskultur ist ein klassischer Bürodrehstuhl mit dazugehörigem Schreibtisch nicht mehr die alleinige Empfehlung. Vielmehr zählt: So viel Sitzen wie nötig, so viele Wechselhaltungen und Bewegung wie möglich. Orthopäden, Bewegungs- und Arbeitswissenschaftler fordern unisono einen bewegteren Lebensstil. Eine Faustregel lautet nach Dr. Breithecker:

Dr. Dieter Breithecker:

"50 Prozent sitzen, 25 Prozent stehen und 25 Prozent bewegen. Hier liegen die größten, noch völlig unzureichend genutzten Ressourcen. Bereits leichte bis moderate Bewegungen können das Risiko für Rückenschmerzen und Stoffwechselerkrankungen entscheidend verringern".

Bürokonzepte mit Aktiv-Bürostühlen, Sitz-Stehpulte und weiteren Stehoptionen können hier bereits grundlegende Impulse setzen. Wichtig ist aber auch, bequeme Gewohnheiten über Bord zu werfen. Dr. Breithecker empfiehlt:

Dr. Dieter Breithecker:

"Reizen Sie alles aus, dass mehr Schritte beansprucht wie bspw. Drucker oder Papierkorb außer Reichweite zu positionieren, Treppen zu steigen, bei Telefonaten aufzustehen und hin- und herzugehen oder Pausen für Spaziergänge zu nutzen. Auch alle Formen von Besprechungen sollten grundsätzlich mehr im Stehen stattfinden."

Für den Erfolg eines Unternehmens wird in Zukunft das Wohlbefinden und die geistige Fitness der Beschäftigten ebenso wichtig sein wie deren soziale Zufriedenheit und die körperliche Gesundheit. Welchen Beitrag die Bewegung dazu leisten kann erhalten Sie am Tag der Rückengesundheit am 15.03.22 in dem Vortrag "Bewegungsverführer im Büro-/Alltag" oder aber auch bei mendo-movo.de, dem Institut für intelligente Bewegungskultur.

