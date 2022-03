Directory Services Protector Recovery von Semperis für Azure Active Directory unterstützt Unternehmen mit Hybrid-Identity-Umgebungen bei der Wiederherstellung geschäftskritischer Azure AD-Ressourcen nach einem Cyberangriff

Semperis, der Pionier für identitätsgesteuerte Cyber-Resilienz für Unternehmen, hat heute Directory Services Protector Recovery für Azure Active Directory angekündigt. Dies ist eine SaaS-basierte Lösung für die Sicherung und Wiederherstellung von Azure-AD-Ressourcen (Active Directory), d. h. Benutzer-, Gruppen- und Rollenobjekten, die den Zugriff auf kritische Geschäftsressourcen ermöglichen. DSP Recovery bietet Unternehmen mehr Flexibilität und bessere Kontrolle über ihre Hybrid-Identity-Umgebung, sodass sie den Geschäftsbetrieb nach einem Cyberangriff schnell wieder aufnehmen können.

DSP Recovery baut auf der umfassenden Directory Services Protector-Plattform für Azure AD von Semperis auf. Sie stellt die Verfolgung von Änderungen im lokalen AD und in Azure AD in einer einzigen Ansicht umfasst und Azure AD-Sicherheitsindikatoren bereit, die vom Semperis-Forschungsteam kontinuierlich aktualisiert werden, um auf neue Bedrohungen zu reagieren. Wie der SolarWinds-Angriff und andere Attacken gezeigt haben, zielen Cyberkriminelle auf Hybrid-Identity-Systeme ab, indem sie die Vertrauensbeziehungen zwischen Cloud-Anbietern und ihren Kunden missbrauchen, um sich horizontal im System zu bewegen, Administratorrechte zu erlangen und dann einen Angriff zu starten.

DSP Recovery geht ein häufig übersehenen Disaster Recovery-Planungsszenario in einer hybriden Identitätsumgebung an: versehentliche oder kriminelle Aktivitäten, die solche Azure AD-Ressourcen gefährden, die zwar für den Betrieb des Unternehmens wichtig sind, aber außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Anbieters des Identitätsdiensts liegen.

"Als Authentifizierungsdienst für Microsoft 365 und andere Anwendungen, auf die moderne Unternehmen angewiesen sind, enthält Azure AD spezifische Objekte, die nicht im lokalen AD repliziert werden", erklärt Mickey Bresman, CEO von Semperis. "Im Falle einer Sabotage liegt die Verantwortung für den Schutz dieser Azure AD-Ressourcen, die für die Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs erforderlich sind, eindeutig beim betroffenen Unternehmen und eben nicht beim Cloud-Anbieter. Unternehmen mit Hybrid-Identity-Systeme benötigen eine Wiederherstellungsstrategie, die speziell auf Azure AD zugeschnitten ist. DSP Recovery bietet eine flexible, SaaS-basierte Lösung, die Unternehmen die vollständige Kontrolle über ihre Azure AD-Ressourcen gibt, sodass sie einen zuverlässigen, getesteten Wiederherstellungsplan entwickeln können."

DSP Recovery ermöglicht die Sicherung und Wiederherstellung kritischer Azure AD-Objekte sowie die Wiederherstellung einzelner Assets für ein ausgewähltes Objekt und verarbeitet dabei auch nahtlos die Datenverschlüsselung.

"Directory Services Protector Recovery für Azure Active Directory kann eine Organisation davor bewahren bei einem Angriff alle wichtigen Azure-Ressourcen zu verlieren", erklärt Darren Mar-Elia, VP of Products bei Semperis. "Ohne diese Ressourcen kann ein Unternehmen nicht funktionieren, da niemand auf Anwendungen oder Dienste zugreifen kann. Ein getesteter Plan zur Wiederherstellung von Azure AD-Ressourcen nach einem Cyberangriff ist ein unverzichtbarer Bestandteil bei der Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs."

Über Semperis

Für Sicherheitsteams, die mit der Verteidigung von Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen betraut sind, stellt Semperis die Integrität und Verfügbarkeit von wichtigen Unternehmensverzeichnisdiensten bei jedem Schritt in der Cyberangriffskette sicher und verkürzt die Wiederherstellungszeit um 90 %. Die patentierte Technologie von Semperis wurde speziell für die Absicherung hybrider Active Directory-Umgebungen entwickelt und schützt mehr als 50 Millionen Identitäten vor Cyberangriffen, Datenpannen und Betriebsfehlern. Weltweit führende Unternehmen setzen auf Semperis, wenn es darum geht, Schwachstellen in Verzeichnissen aufzuspüren, laufende Cyberangriffe aufzuhalten und Daten bei Ransomware-Angriffen und anderen Datensicherheitsproblemen wiederherzustellen. Semperis hat seinen Hauptsitz in Hoboken, New Jersey, und ist international tätig, wobei das Forschungs- und Entwicklungsteam auf San Francisco und Tel Aviv aufgeteilt ist.

Semperis veranstaltet die preisgekrönte Hybrid Identity Protection-Konferenz und die zugehörige Podcast-Reihe (www.hipconf.com) und hat das kostenlose Active Directory-Sicherheitsbewertungstool Purple Knight (www.purple-knight.com) entwickelt. Das Unternehmen hat die höchsten Auszeichnungen der Branche erhalten, wurde kürzlich zum zweiten Mal in Folge (2020-2021) in die Technology Fast 500-Liste von Deloitte aufgenommen und gehört zu den drei am schnellsten wachsenden Cybersicherheitsunternehmen auf der Inc. 5000-Liste 2021. Semperis ist von Microsoft akkreditiert und von Gartner anerkannt.

