DJ Merck & Co stellt Keytruda-Studie bei Prostatakrebs ein

Von Jaimy Lee

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat einen Rückschlag mit seinem Krebsmedikament Keytruda erlitten. Wie der Konzern mitteilte, stellt er eine Studie zur Anwendung von Keytruda in Kombination mit Lynparza von Astrazeneca bei Patienten mit fortgeschrittenem Prostatakrebs ein. Die Therapie habe bei der Überlebensrate keine Verbesserungen gezeigt.

Die Unternehmen werden die Keytruda-Lynparza-Kombination weiterhin bei Patienten mit anderen Krebsarten testen. Die die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte vergangene Woche Lynparza zur Behandlung bestimmter Patientinnen mit Brustkrebs im frühen Stadium zugelassen. Es war ursprünglich zugelassen worden zur Behandlung von Eierstockkrebs.

Keytruda ist für mehrere Krebsarten zugelassen. Es handelt sich um Mercks umsatzstärkstes Medikament, das dem Konzern 2021 allein 17,2 Milliarden US-Dollar einbrachte.

March 15, 2022 08:39 ET (12:39 GMT)

