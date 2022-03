Die Handelswoche beginnt für die Aktie des Impfstoffherstellers BioNTech mit einem satten Kurssprung. Am Montag legte der Wert in der Spitze um satte 16 Prozent zu. Ein Sprung aus dem Nichts?

Die Corona-Pandemie ist vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges zuletzt etwas aus dem Blickfeld der Anleger geraten. Trotzdem kommt es, wie zuletzt in China, immer wieder zu größeren Ausbrüchen. So steigt gerade in China die Zahl der Neuinfektionen so rasant an wie seit zwei Jahren nicht mehr. Davon kann die Biontech-Aktie profitieren. Der Kurs klettert weiter und notiert am Dienstag bei über 140 Euro.

Fragt man Analysten, in welche Bereiche sich die Aktie entwickeln wird, gehen die Meinungen stark auseinander. Die Privatbank Berenberg gibt ein Kursziel von 400 US-Dollar, umgerechnet circa 363 Euro, an. Analysten der UBS kürzten ihr Kursziel hingegen deutlich und veranschlagen einen Wert von 170 US-Dollar, etwa 154 Euro. Die durchschnittliche Bewertung liegt bei rund 275 US-Dollar, also 250 Euro.

Am Dienstag ist der Aufwärtstrend noch nicht gestoppt, jedoch längst nicht so stark wie am Vortag. Am Mittag liegt die Aktie etwa 1,5 Prozent im Plus.

Der Corona-Ausbruch in China zeigt, dass die Pandemie wohl noch nicht abklingt. Anleger befürchten weitere Ausbrüche, besonders in der westlichen Welt. China setzt vorzugsweise auf seine hausgemachten Impfstoffe, dennoch profitiert BioNTech indirekt von einer solchen Entwicklung.

Mittel- bis langfristig könnte die Aktie für Anleger interessant bleiben, da Biontech auch an Wirkstoffen gegen Krebs forscht. Auch weitere Booster-Impfungen gegen das Coronavirus können sich positiv auf den Kursverlauf auswirken. Ende letzten Jahres vermeldeten Experten, dass eine vierte Impfung notwendig werde. Eine weitere Rallye, mit deutlichen Gewinnsprüngen, bleibt deshalb nicht ausgeschlossen.

Maria Windisch, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US60770K1079,US09075V1026