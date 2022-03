TORONTO, ONTARIO, KANADA und GATINEAU, QUÉBEC, KANADA, March 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. ("Converge" oder "das Unternehmen") (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, freut sich, die Ernennung von John Teltsch in das Senior Leadership Team des Unternehmens als Chief Revenue Officer bekannt zu geben. Herr Teltsch bringt mehr als vierzig Jahre Erfahrung in Führung und Wachstum mit. Er wird eng mit Greg Berard, Geschäftsführer von Converge, zusammenarbeiten, um die Gewinnausrichtung zu überwachen, verschiedene umsatzbezogene Funktionen zu verbinden und die globale Strategie des Unternehmens umzusetzen.



Herr Teltsch ist eine erfahrene Führungskraft und wechselt nach einer jahrzehntelangen Karriere bei IBM, wo er verschiedene Führungspositionen weltweit im gesamten Unternehmen innehatte, zu Converge. Zuletzt war er als General Manager of Technology Sales in den USA, Kanada und Lateinamerika tätig und vereinte IBM Hardware Systems, Cloud & Cognitive Software und Technology Support Services, um den Weg zu Open Hybrid Cloud und AI für IBM Kunden zu beschleunigen. Zuvor leitete er das weltweite IBM Partner Ecosystem und arbeitete mit Partnern an Bereichen wie Cloud, Analytics, AI, Systems und Security.

"Ich freue mich sehr, zum talentierten Team von Converge zu stoßen. Wir erleben momentan eine aufregende Zeit, in der Converge expandiert und seine Fähigkeiten in allen Lösungsbereichen ausbaut und gleichzeitig die schwierigsten IT-Herausforderungen der Welt meistert", so Herr Teltsch. "Im Laufe meiner Karriere hatte ich das Privileg, mit Converge als wichtigem Partner zusammenzuarbeiten, und ich war sehr beeindruckt von der Innovationsfähigkeit und dem Wert, den sie ihren Kunden und dem Markt bieten. Ich freue mich sehr darauf, meine Leidenschaft für die Förderung von Wachstum und operativer Exzellenz mit einer globalen Ausrichtung im Team einzubringen."

"Es ist mir eine Ehre, John Teltsch als Mitglied der Converge-Familie willkommen heißen zu dürfen", so Greg Berard. "John kann auf eine erstaunliche Erfolgsbilanz aus hervorragender Führung und großartigen Geschäftsergebnissen zurückblicken. Seine Erfahrung und sein Wissen über die IBM-Hardwaresysteme, das Softwareportfolio und die Technologiedienstleistungen sind von unmittelbarem Wert und werden uns helfen, unser Angebot weltweit zu erweitern. Ich kenne John seit fast 20 Jahren persönlich und freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit ihm bei der weiteren Umsetzung unserer Wachstumspläne."

Über Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen und Dienstleistungen konzentriert. Der weltweite Lösungsansatz von Converge bietet fortschrittliche Lösungen zu Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud, Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und digitalen Arbeitsplätzen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.