(shareribs.com) Frankfurt / Chicago 15.03.2022 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade notieren uneinheitlich, Weizen gewinnt wieder hinzu. In Frankfurt klettern die Papiere von Wacker Chemie deutlich, während BASF abrutschen. Die Aussichten für das globale Weizenangebot sind weiterhin schwierig. Nachdem Russland und die Ukraine, die zusammen einen Marktanteil von knapp einem Drittel haben, auszufallen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...