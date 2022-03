DJ Intel baut für 17 Milliarden Euro Chipfabrik in Magdeburg

FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Halbleiterhersteller Intel investiert in einer ersten Phase seines EU-Investitionsplans 33 Milliarden Euro in Europa. Wie der Konzern mitteilte, sollen zunächst 17 Milliarden Euro in den Aufbau einer Chipfertigung in Magdeburg fließen. Hinzu kommen ein Forschungsstandort in Frankreich sowie weitere Standorte in Irland, Italien, Polen und Spanien.

Mit der Planung der Fertigung in Magdeburg soll unmittelbar begonnen werden, Baubeginn ist für die erste Jahreshälfte 2023 vorgesehen. Die Produktion soll 2027 beginnen. In Magdeburg, das Intel als "Silicon Junction" bezeichnet, sollen 3.000 Hightech-Stellen direkt beim Konzern entstehen. Darüber hinaus erwartet Intel, zehntausende Jobs bei Zulieferern und Partnern zu schaffen.

Weitere 12 Milliarden Euro steckt Intel in den Ausbau seines Standorts in Irland, nach Italien sollen bis zu 4,5 Milliarden Euro fließen.

Die Investition von 33 Milliarden Euro ist die erste Phase eines Plans, bis zu 80 Milliarden Euro in der EU über das nächste Jahrzehnt zu investieren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 15, 2022 09:33 ET (13:33 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.