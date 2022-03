Mainz (ots) -Die Wintersportsaison 2021/2022 geht auf die Zielgerade - und das ZDF ist beim großen Weltcup-Finale noch einmal mit einer umfangreichen Berichterstattung live und in Zusammenfassungen dabei: Von Mittwoch, 16. März, bis Sonntag, 20. März 2022, stehen die abschließenden Wettbewerbe der Alpinen im französischen Courchevel/Méribel, der stimmungsvolle Biathlon-Weltcup am Holmenkollen/Oslo und das Skifliegen auf der Heini-Klopfer-Schanze in Oberstdorf im Blickpunkt.Dazu kommt das Snowboard-Weltcupfinale in Berchtesgaden und eine Zusammenfassung des DEL-Eishockeyspiels Eisbären Berlin - Grizzlys Wolfsburg.Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein führt am Wochenende durch die langen ZDF-Wintersport-Sendestrecken.Die finalen ZDF-Wintersport-Übertragungen 2022 in der Übersicht:Mittwoch, 16. März 2022, 9.55 Uhr / 11.25 Uhr"sportstudio live": Ski alpin Weltcup-Finale Courchevel/Frankreich, Abfahrt Männer und FrauenDonnerstag, 17. März 2022, 9.55 Uhr / 11.25 Uhr"sportstudio live": Ski alpin Weltcup-Finale Courchevel/Frankreich, Super G Frauen und Männer /15.35 Uhr: Biathlon-Weltcup-Finale Oslo/Norwegen, Sprint FrauenFreitag, 18. März 2022, ab 15.05 Uhr"sportstudio live": Ski alpin Weltcup-Finale Méribel/Frankreich, Team-Event / Biathlon-Weltcup-Finale Oslo/Norwegen, Sprint Männerab 12.00 Uhr ZDF-Livestream: Ski alpin Team-Event, Courchevel/Frankreich /Champions League, Auslosung Viertelfinale, Nyon/Schweizab 17.15 Uhr: Skifliegen Oberstdorf, QualifikationSamstag, 19. März 2022, ab 10.20 Uhr"sportstudio live" Ski alpin Weltcup-Finale Méribel/Frankreich, Slalom Frauen, Riesenslalom Männer / Biathlon-Weltcup-Finale Oslo/Norwegen, Verfolgung Frauen und Männer / Snowboard Weltcup-Finale Berchtesgaden, Parallelslalom / DEL-Eishockey Freitagspiel: Eisbären Berlin - Grizzlys Wolfsburg/ Skifliegen Weltcup OberstdorfSonntag, 20. März 2022, ab 10.15 Uhr"sportstudio live": Ski alpin Weltcup-Finale Méribel/Frankreich, Slalom Männer, Riesenslalom Frauen / Biathlon-Weltcup-Finale Oslo/Norwegen, Massenstart Frauen und Männer / Snowboard Weltcup-Finale Berchtesgaden, Parallelslalom Team / Skifliegen Weltcup OberstdorfAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressemappe: Die Wintersportsaison 2021/2022 im ZDF: https://presseportal.zdf.de/pm/die-wintersportsaison-20212022-im-zdf/https://sportstudio.dePressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5171556