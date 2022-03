Paris (www.fondscheck.de) - Die internationale unabhängige Fondsgesellschaft Comgest, spezialisiert auf langfristiges Qualitätswachstum, hat ihr ESG-Team weiter ausgebaut, so Comgest in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Durch die Ernennung von Alix Faure, der ehemaligen Leiterin der Abteilung Sustainable Investment bei AFG, dem französischen Verband der Vermögensverwaltungsbranche, konnte die neu geschaffene Position als Head of Responsible Development besetzt werden, während Marie Gauthier, ehemalige Vizepräsidentin für nachhaltige Finanzen beim World Wide Fund for Nature (WWF) in Singapur, die Rolle einer ESG-Spezialistin übernimmt. Beide haben künftig ihren Sitz in der Pariser Zentrale der Gesellschaft, wo sie sich auf die Umsetzung und Kommunikation der Nachhaltigkeitsanlagestrategie von Comgest sowie die Koordinierung der Zusammenarbeit mit dem Anlageteam konzentrieren werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...