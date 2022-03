Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Dow Jones ging gestern beinahe unverändert aus dem Handel. Dafür gerieten die Techwerte mal wieder unter Druck. Der Nasdaq gab über zwei Prozent ab. Bei den Einzelthemen geht es heute um den S&P 500, McDonald's, Hormel Foods, Intel, AMC, BioNTech, Booking Holdings, Expedia und American Water Works. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, informiert hier wie Dow Jones und Co. in den heutigen Handelstag gestartet sind. Johanna Krämer, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.