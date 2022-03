Eagle Mountain Mining Ltd. gab gestern ein Update zu seinem zu 100% unternehmenseigenen Projekt Oracle Ridge Mine in Arizona, USA, bekannt. Demnach liegen die Ergebnisse von sieben Bohrlöchern, darunter sechs Ressourcenerweiterungsbohrungen und eine Ressourcenauffüllungsbohrung vor.Laut dem Unternehmen wurden sowohl bei den Ressourcenerweiterungs- als auch bei den Infill-Bohrungen weiterhin mächtige hochgradige Abschnitte durchteuft.Die Infill-Bohrungen zur Ressourcenerweiterung lieferten die folgenden Ergebnisse (WT-21-63):? 13,2 m mit 3,50% Cu, 35,46 g/t Ag und 0,43 g/t Au, einschließlich 1,7 m mit 7,34% Cu, 78,7 g/t Ag und 0,70 g/t Au ? 21,7 m mit 2,85% Cu, 25,85 g/t Ag und 0,53 g/t Au ? 26,9 m mit 2,01% Cu, 23,99 g/t Ag und 0,23 g/t Au ? 24,0 m mit 2,22% Cu, 19,91 g/t Ag und 0,24 g/t AuDie Ressourcenerweiterungsbohrungen bei Talon beinhalteten die folgenden mächtigen und hochgradigen Ergebnisse:? 20,7 m mit 2,06% Cu, 16,43 g/t Ag und 0,39 g/t Au (WT-21-80) innerhalb von 44,7 m mit 1,60% Cu, 12,75 g/t Ag und 0,32 g/t Au ? 6,6 m mit 3,28% Cu, 27,34 g/t Ag und 0,83 g/t Au (WT-21-62)Zu den sehr hochgradigen, wenn auch relativ dünnen, Abschnitten in den Erweiterungsbohrungen gehören:? 1,3 m mit 10,40% Cu, 43,80 g/t Ag und 0,36 g/t Au (WT-21-62) ? 0,9 m mit 6,85% Cu, 49,20 g/t Ag und 0,57 Au (WT-21-74) ? 0,5 m mit 5,96% Cu, 45,40 g/t Ag und 6,66 g/t Au (WT-21-79)Für weitere 57 Bohrlöcher stehen die Ergebnisse noch aus.© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de